En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cerúndolo remontó un partidazo y avanzó a segunda ronda del US Open

El argentino perdía 2-0 con Arnaldi y lo dio vuelta con mucha categoría para meterse en la próxima fase. Etcheverry y Comesaña tendrán su oportunidad mañana.

26/08/2025 | 17:23Redacción Cadena 3

FOTO: Francisco Cerúndolo

El argentino Francisco Cerúndolo (19° preclasificado) venció al italiano Matteo Arnaldi (64° del ranking) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3, tras revertir una desventaja de dos sets, y avanzó a la segunda ronda del US Open 2025 en lo que fue su primera victoria en un Grand Slam desde el Abierto de Australia.

El inicio tuvo a un Arnaldi que impuso su ritmo y control desde el servicio y la devolución, lo que llevó al argentino, incómodo en los intercambios, a ceder con claridad los dos primeros parciales, sin tener profundidad en la derecha y con errores en momentos clave y nula posibilidad de contrarrestar la propuesta ofensiva del italiano.

La reacción llegó en el tercer set, ya que Cerúndolo mejoró el porcentaje de primeros saques, aceleró los tiros desde el fondo y presionó sobre el revés de Arnaldi para quedarse con el parcial por 7-5, tras revertir un 5-5 con un quiebre que cambió el curso del partido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el cuarto, el porteño sostuvó la intensidad, redujo errores no forzados y capitalizó un quiebre temprano para llevar la serie al quinto set con un 6-4, y en ese mismo set, consolidó su dominio: presionó desde la devolución, mantuvo tiros profundos y quebró para sellar el 6-3 definitivo.

En la segunda ronda del torneo que se disputa en Nueva York, Cerúndolo deberá enfrentarse al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28, mientras que este miércoles, tanto Tomás Etcheverry como Francisco Comesaña tendrán acción en el US Open ante el checo Jirí Lehecka y el británico Cameron Norrie, respectivamente.

El US Open 2025 se disputa en Nueva York del 24 de agosto al 7 de septiembre. La acción arrancó con la primera ronda entre el 24 y el 26, seguirá con la segunda el 27 y 28, y la tercera el 29 y 30.

Los octavos se jugará a finales de mes, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, los cuartos el 2 y 3, y las semifinales el 4 y 5. El torneo se definirá con la final femenina el 6 de septiembre y la masculina el 7, en lo que será el cierre del último Grand Slam de la temporada.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido? El argentino Francisco Cerúndolo venció al italiano Matteo Arnaldi.

¿Cuál fue el marcador final? Cerúndolo ganó por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

¿Cuándo se jugará la siguiente ronda? Cerúndolo jugará la segunda ronda el jueves 28 de agosto.

¿Cuál es el próximo rival de Cerúndolo? Se enfrentará al suizo Leandro Riedi.

¿Dónde se lleva a cabo el torneo? El US Open 2025 se disputa en Nueva York.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho