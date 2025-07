Taylor Fritz avanza a las semifinales de Wimbledon por primera vez en su carrera

El tenista Taylor Fritz (5°) marcó un hito en su trayectoria al clasificarse por primera vez a las semifinales de Wimbledon, tras derrotar al ruso Karen Khachanov con un resultado de 6-3, 6-4, 1-6 y 7-6 (7/4), en un partido que duró poco más de dos horas y media.

Con 27 años, el estadounidense se ubicó entre los cuatro mejores de un Grand Slam por segunda vez, tras haber sido finalista en el US Open 2024.

/Inicio Código Embebido/

Taylor's Triumphant ??



Fritz wins in four and awaits the winner of Alcaraz and Norrie in the SF ??#Wimbledon pic.twitter.com/W1Sunqie0E