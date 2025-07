Alcaraz avanzó a semifinales de Wimbledon con una sólida victoria sobre Norrie

El tenista Carlos Alcaraz volvió a mostrar todo su potencial en el césped de Wimbledon y derrotó con autoridad a Cameron Norrie por 6-2, 6-3 y 6-2 en los cuartos de final del torneo.

El español, número 2 del mundo, no dio margen a la sorpresa ante el último representante local y alcanzó su tercera semifinal consecutiva en el Grand Slam británico.

