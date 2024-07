Nadal no se rinde y vuelve a jugar una final de ATP tras dos años

A los 38 años, el español Rafael Nadal no baja los brazos y quiere volver a demostrar que aún está vigente en el circuito. Hoy ganó otro partidazo ante el croata Duje Ajdukovic (130°) por 4-6, 6-3 y 6-4 para avanzar a la final del ATP 250 de Bastad, en Suecia.

De esta manera, el mejor tenista de todos los tiempos en polvo de ladrillo disputará una nueva final luego de dos años, lapso en el que el ex N° 1 sufrió varias lesiones y debió ausentarse en la mayoría de los torneos.

An 131st ATP final ??@RafaelNadal completes another comeback this week defeating Ajdukovic 4-6 6-3 6-4 to make the Bastad final!#NordeaOpen pic.twitter.com/oPDGnEl5Pd