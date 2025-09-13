En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Rock Conquista

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Los detalles de las Finales de la Copa Davis a las que clasificó Argentina

El equipo argentino de tenis logró su clasificación al derrotar a Países Bajos en Groningen. La victoria se concretó gracias al triunfo en dobles y dos victorias en singles.

13/09/2025 | 22:12Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina tiene un lugar en las finales de la Davis.

Argentina se aseguró un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025 tras vencer a Países Bajos en Groningen.

El equipo albiceleste, capitaneado por Javier Frana, logró su clasificación al ganar el partido de dobles, que resultó clave para el avance. La dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impuso ante Botic van de Zandschulp y Sanders Arends con un marcador de 6-3 y 7-5.

La serie se disputó durante el fin de semana, y Argentina había comenzado con buen pie el viernes, cuando Tomás Etcheverry (64°) derrotó a Jesper De Jong (79°) por 6-4 y 6-4. Posteriormente, Francisco Cerúndolo (21°) también contribuyó al triunfo al vencer a Botic Van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1. Con estos resultados, Argentina logró posicionarse favorablemente para sellar su pasaporte a las Finales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Copa Davis, que reúne a las mejores selecciones del tenis mundial, se jugará este año en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre. En esta instancia final, participarán los siete ganadores de la fase de Qualifiers, entre ellos Argentina, además del país anfitrión, Italia, que defenderá el título obtenido el año anterior.

El formato de las Finales será diferente al de las fases previas. Se disputarán llaves al mejor de tres partidos: dos singles y un dobles. El sorteo para definir los cruces se llevará a cabo una vez que se confirmen todos los clasificados durante el fin de semana.

Argentina busca repetir el éxito logrado en 2016, cuando ganó la Ensaladera de Plata con Juan Martín Del Potro como figura destacada. La expectativa creció entre los aficionados tras la clasificación del equipo, que espera competir con fuerza en Bologna.

Lectura rápida

¿Qué logró Argentina en la Copa Davis?
Argentina se aseguró un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025.

¿Quién capitanea al equipo argentino?
El equipo albiceleste es capitaneado por Javier Frana.

¿Cuándo se jugarán las Finales?
Las Finales se jugarán del 18 al 23 de noviembre en Bologna, Italia.

¿Cómo se disputará el formato de las Finales?
Se disputarán llaves al mejor de tres partidos: dos singles y un dobles.

¿Por qué es importante esta clasificación para Argentina?
Argentina busca repetir el éxito de 2016, cuando ganó la Ensaladera de Plata.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho