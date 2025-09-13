Los detalles de las Finales de la Copa Davis a las que clasificó Argentina

FOTO: Argentina tiene un lugar en las finales de la Davis.

Argentina se aseguró un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025 tras vencer a Países Bajos en Groningen.

El equipo albiceleste, capitaneado por Javier Frana, logró su clasificación al ganar el partido de dobles, que resultó clave para el avance. La dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni se impuso ante Botic van de Zandschulp y Sanders Arends con un marcador de 6-3 y 7-5.

La serie se disputó durante el fin de semana, y Argentina había comenzado con buen pie el viernes, cuando Tomás Etcheverry (64°) derrotó a Jesper De Jong (79°) por 6-4 y 6-4. Posteriormente, Francisco Cerúndolo (21°) también contribuyó al triunfo al vencer a Botic Van de Zandschulp por 7-6 (4) y 6-1. Con estos resultados, Argentina logró posicionarse favorablemente para sellar su pasaporte a las Finales.

La Copa Davis, que reúne a las mejores selecciones del tenis mundial, se jugará este año en Bologna, Italia, del 18 al 23 de noviembre. En esta instancia final, participarán los siete ganadores de la fase de Qualifiers, entre ellos Argentina, además del país anfitrión, Italia, que defenderá el título obtenido el año anterior.

El formato de las Finales será diferente al de las fases previas. Se disputarán llaves al mejor de tres partidos: dos singles y un dobles. El sorteo para definir los cruces se llevará a cabo una vez que se confirmen todos los clasificados durante el fin de semana.

Argentina busca repetir el éxito logrado en 2016, cuando ganó la Ensaladera de Plata con Juan Martín Del Potro como figura destacada. La expectativa creció entre los aficionados tras la clasificación del equipo, que espera competir con fuerza en Bologna.