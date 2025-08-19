El vértigo de Swiatek: tres partidos en 24 horas entre Cincinnati y Nueva York

FOTO: El vértigo de Iga Swiatek de Cincinnati a Nueva York: tres partidos en 24 horas

Alrededor de las ocho de la noche del lunes, Iga Swiatek sostenía su trofeo de campeona del Abierto de Cincinnati.

Alrededor de las ocho de la mañana del martes, la polaca se estaba preparando para su partido de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Fue un cambio rápido.

“Ha sido la situación más extrema y el horario más extremo que he tenido después de ganar un título. Una hora y media después del partido, ya estábamos subiendo al avión”, dijo la actual número dos del mundo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pero eso no la detuvo. Swiatek y Casper Ruud, su compañero de dobles mixtos, ganaron ambos partidos el martes para acceder a los cuartos de final que se disputarán del miércoles. Competirán por un lugar en el partido por el título que tiene un premio de un millón de dólares.

“En realidad, es algo agradable tener otra tarea y no dejarse llevar por la pereza, sino realmente enfocarse en la próxima aventura emocionante”, comentó Swiatek sobre sus últimas 24 horas de tenis.

Ruud no siempre se sintió tan tranquilo al respecto.

El noruego estaba cenando en Nueva York mientras Swiatek jugaba su partido por el título en Ohio y estaba pendiente al marcador. Estuvo en contacto secreto con el equipo de Swiatek durante todo el partido — “ella no sabía esto”, dijo Ruud riendo— y se preguntaba sobre su partido de dobles a la mañana siguiente.

“No puedo mentir. Estaba un poco preocupado”, manifestó sobre ver a Swiatek seguir avanzando ronda tras ronda en Cincinnati. Ruud fue eliminado en la primera ronda.

"(Pero) ella estaba aquí calentando para jugar a las 10 de la mañana ... Miro a Iga y pienso, ‘esto sí que es determinación, como nunca la había visto antes’”.

El rápido cambio desde Cincinnati es nuevo para los jugadores de individuales en el US Open. Con el nuevo formato de dobles mixtos de este año, que incluye a los mejores jugadores de individuales por primera vez, la semana que solía ser de recuperación ahora es de juego.

Carlos Alcaraz, el campeón masculino en Cincinnati, enfrentó un cambio similar para su partido de dobles por la tarde con Emma Raducanu. Tuvo unas horas más en cada extremo, dado el horario de ambos torneos.

Alcaraz fue eliminado a las primeras de cambio en los dobles mixtos el martes por la tarde, pero Swiatek y Ruud volverán a la acción el miércoles.

“Esta noche Iga tendrá un buen descanso”, dijo Ruud. “Se lo merece”.