Deportes

Sinner se retiró y Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters de Cincinatti

El tenista italiano abandonó cuando iba 5 a 0 abajo en el primer set.  

18/08/2025 | 16:58Redacción Cadena 3

FOTO: Alcaraz consuela a Sinner tras el abandono.

El italiano Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrentaron por la final del Masters 1000 de Cincinatti, cuando el número uno del mundo debió retirarse y el español se consagró campeón al ganar el único set disputado por 5 a 0.

"Me siento mal, no puedo moverme", comunicó el tenista italiano cuando tomó la decisión de abandonar en la final.

Sinner estuvo con fiebre en la antesala al encuentro, lo cual lo llevó a no poder disputar de forma correcta en los 20 minutos que se jugó del duelo ante el español: “Ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche. Empeoró. Intenté salir y jugar al menos un partido corto, pero no pude más”.

De esta forma, Alcaraz se consagró campeón en Cincinatti por primera vez en su carrera. Aun así, el español declaró que esta no es la forma en la que le gusta ganar y en la cámara escribió: “Lo siento, Jannik”.

"Como dijiste, Jannik, así no es como quiero ganar partidos ni ganar un trofeo. Solo quiero disculparme. Sé y entiendo cómo te puedes sentir ahora mismo. Como te he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón. Estoy seguro de que de esta situación volverás mejor, incluso más fuerte", declaró Alcaraz.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentaron en la final del Masters 1000 de Cincinatti?
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

¿Qué ocurrió durante el partido?
Sinner se retiró tras el primer set, que ganó Alcaraz 5 a 0.

¿Por qué se retiró Sinner?
Sinner tenía fiebre y no podía moverse correctamente.

¿Qué dijo Alcaraz tras la victoria?
Alcaraz expresó que no le gusta ganar de esa manera y se disculpó con Sinner.

¿Qué sentimiento expresó Alcaraz hacia Sinner?
Alcaraz lo consideró un verdadero campeón y confía en que volverá más fuerte.

