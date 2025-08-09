El tenista argentino Thiago Tirante denunció corrupción tras arribar a Cancún
El deportista había llegado a la ciudad mexicana tras disputar el Masters 1000 de Cincinnati.
09/08/2025 | 12:50Redacción Cadena 3
FOTO: Tirante pasó un mal momento en su llegada a México.
El tenista argentino Thiago Tirante fue víctima de un incómodo momento en el Aeropuerto Internacional de Cancún, al que calificó como un hecho de corrupción.
Tirante, que viene de caer ante el italiano Luca Nardi en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, compartió la situación "injusta y abusiva" que vivió a través de sus redes sociales.
"Al llegar con mis valijas, fui apartado para revisión. Al abrirlas, encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que ‘no lo consideraban bienes personales’", comenzó Tirante.
Y añadió: “A partir de ahí, el trato fue pésimo. Me dijeron que tenía que pagar un 19% de ‘impuestos’ sobre el valor de las cuerdas. Cuando pedí que me mostraran la ley o el documento donde eso estaba estipulado, me respondieron que si no pagaba me retendrían el pasaporte. Ante esa amenaza y sin ninguna explicación legal, no tuve más opción que pagar”.
Visiblemente indignado, Tirante concluyó su descargo de manera contundente: “Esto es corrupción. Esto es abuso de autoridad. Y es inaceptable tener que pasar por esto”.
Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a Thiago Tirante en Cancún? Fue víctima de un trato injusto en el aeropuerto al ser obligado a pagar impuestos sobre materiales deportivos.
¿Quién es el afectado en esta situación? El afectado es Thiago Tirante, un tenista argentino.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Cancún, México.
¿Cuándo ocurrió el hecho? Luego de su participación en el Masters 1000 de Cincinnati en agosto de 2025.
¿Por qué considera Tirante que fue un acto de corrupción? Lo considera corrupción porque le exigieron un pago sin una justificación legal clara.
[Fuente: Noticias Argentinas]