Comesaña dio el golpe en Río: venció a Alexander Zverev y es semifinalista

El tenista argentino Francisco Comesaña superó (4-6, 6-3 y 6-4) al alemán Alexander Zverev en el partido por los Cuartos de Final del Torneo de Río de Janeiro.

En el primer juego del encuentro, el europeo arrancó con el pie derecho, con una mentalidad dura y una estrategia clara que tuvo la intensión de continuar durante el resto del partido. Por este motivo, el número dos del ranking ATP se llevó un contundente 6-4 en el marcador.

OUT. OF. THIS. WORLD. ?? Comesana with a magical moment at the #RioOpen ! pic.twitter.com/iWGEERxwbt

Sin embargo, en la mitad del partido, el argentino no se mostró vencido ante un rival que posee un apellido muy importante a nivel internacional y realizó una buena gestión de los tiempos y las oportunidades claras para anotar los puntos importantes. Comesaña se esforzó y obtuvo un 6-3 en el tanteador, un resultado impresionante que lo empujo a ilusionarse con el triunfo.

En la última recta del enfrentamiento, el sudamericano continuó con su inquebrantable concentración y descolocó a Zverev; desplegó una estrategia ofensiva inteligente y sentenció el compromiso con un contundente 6-4 que diplomó al jugador número dos del mundo.

Con este triunfo, el joven de 24 años eliminó al escolta del italiano Jannik Sinner (primer puesto del ranking ATP) y aseguró su pase a la semifinal del certamen sudamericano.

Además, Sebastián Báez avanzó a las semifinales tras vencer con autoridad en dos sets corridos a Chung-Hsin Tseng por 6-4 y 6-1 en los cuartos de final.

El argentino, quinto preclasificado y defensor del título, mostró un juego sólido, superando algunos momentos de tensión en el primer set para quebrar el saque del taiwanés y quedarse con el parcial. En la segunda manga, Báez impuso su ritmo con un tenis implacable, cerrando el partido con un contundente 6-1.

Camilo Ugo Carabelli también logró su pase a las semifinales, aunque con mayor dificultad. Enfrentó a Jaime Faria en un duelo parejo, donde el primer set se definió en el tie break con un ajustado 7-6 (5).

Ambos jugadores alternaron buenos momentos, pero el argentino supo aprovechar las oportunidades clave para inclinar la balanza a su favor.

Así, Argentina tiene tres representantes en las semifinales del ATP con la posibilidad de uno más si Francisco Cerúndolo vence a Alexandre Müller.

From Lucky Loser to Semifinalist ??



Camilo Ugo Carabelli battles to defeat Faria and claims a spot in his first ATP Semifinal!@RioOpenOficial pic.twitter.com/ZrQNBBUyou