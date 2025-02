Fonseca, imparable: se consagró campeón del Argentina Open al vencer a Cerúndolo

Francisco Cerúndolo estuvo muy cerca de lograr su primer título en el Argentina Open, pero Joao Fonseca le impidió alcanzar la gloria en la final disputada en Buenos Aires, en donde el brasileño se impuso por 6-4 y 7-6 (1) en un partido que mostró su solidez en momentos clave.

Cerúndolo luchó hasta el final y logró forzar un tie-break en el segundo set, pero Fonseca se mostró firme y cerró el partido con contundencia. A sus 18 años, el joven tenista obtuvo su primer título ATP 250, sorprendiendo a propios y extraños.

THE FUTURE IS NOW. THE FUTURE IS JOAO. Your 2025 @ArgentinaOpen champion, Joao Fonseca!! ???? pic.twitter.com/1kjys7DrRi

El encuentro comenzó con mucha intensidad en el Court Guillermo Vilas. Cerúndolo intentó imponer su ritmo y, aunque en algunos tramos del partido logró complicar a Fonseca, no pudo mantener la consistencia necesaria.

Sus errores con la derecha le dieron oportunidades al brasileño, quien aprovechó cada una de ellas y se llevó el primer set por 6-4.

'Of course I want to be No.1, of course I want to win Slams - but my dream is just play tennis, and I'm living it' ??



18-year-old Joao Fonseca, wise beyond his years. pic.twitter.com/g0f0iYPVTG