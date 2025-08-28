Cerúndolo ganaba 2-0, pero cayó ante el 435° del ranking y quedó eliminado

El US Open 2025 se quedó sin representantes argentinos tras la sorpresiva eliminación de Francisco Cerúndolo, número 19 del mundo, ante el suizo Leandro Riedi (435º), proveniente de la fase clasificatoria, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

Riedi se impuso en un dramático partido de cinco sets, en donde Cerúndolo no pudo hacer pie, y avanzó de manera sorpresiva a la tercera ronda del torneo en Flushing Meadows, en Nueva York.

Cerúndolo comenzó el encuentro dominando con claridad, llevándose los dos primeros sets gracias a quiebres tempranos y un saque sólido.

From two sets down!



— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Sin embargo, Riedi ajustó su juego a partir del tercer set: mejoró su primer servicio, redujo errores no forzados y aprovechó las oportunidades para quebrar el saque del argentino, igualando el partido. El suizo mantuvo la ventaja en el cuarto set y consolidó su remontada en el quinto, sosteniendo la presión y cerrando el duelo con un winner de derecha.

La derrota marca la tercera vez consecutiva que Cerúndolo no logra superar la segunda ronda del US Open, tras retirarse por una lesión abdominal en Toronto y mostrar signos de recuperación en torneos previos.

Riedi, de 23 años, llega a su victoria más importante hasta la fecha, tras superar la qualy y vencer previamente al español Pedro Martínez sin ceder sets. En tercera ronda se enfrentará al ganador del duelo entre Karen Khachanov (9º) y Kamil Majchrzak (76º).

Con la eliminación de Cerúndolo, Argentina se quedó sin jugadores en el último Grand Slam del año, cerrando una actuación que no alcanzó las expectativas.

Cerúndolo, por su parte, no pudo sostener la ventaja inicial, pese a su experiencia y a un comienzo prometedor, y se despidió del US Open con una derrota que refuerza su asignatura pendiente en Nueva York: superar la segunda ronda.