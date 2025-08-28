En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cerúndolo ganaba 2-0, pero cayó ante el 435° del ranking y quedó eliminado

El tenista argentino cayó ante el suizo Leandro Riedi (435º), proveniente de la fase clasificatoria, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2. 

28/08/2025 | 18:15Redacción Cadena 3

FOTO: Francisco Cerúndolo quedó afuera del US Open.

El US Open 2025 se quedó sin representantes argentinos tras la sorpresiva eliminación de Francisco Cerúndolo, número 19 del mundo, ante el suizo Leandro Riedi (435º), proveniente de la fase clasificatoria, por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2.

Riedi se impuso en un dramático partido de cinco sets, en donde Cerúndolo no pudo hacer pie, y avanzó de manera sorpresiva a la tercera ronda del torneo en Flushing Meadows, en Nueva York.

Cerúndolo comenzó el encuentro dominando con claridad, llevándose los dos primeros sets gracias a quiebres tempranos y un saque sólido. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, Riedi ajustó su juego a partir del tercer set: mejoró su primer servicio, redujo errores no forzados y aprovechó las oportunidades para quebrar el saque del argentino, igualando el partido. El suizo mantuvo la ventaja en el cuarto set y consolidó su remontada en el quinto, sosteniendo la presión y cerrando el duelo con un winner de derecha.

La derrota marca la tercera vez consecutiva que Cerúndolo no logra superar la segunda ronda del US Open, tras retirarse por una lesión abdominal en Toronto y mostrar signos de recuperación en torneos previos.

Riedi, de 23 años, llega a su victoria más importante hasta la fecha, tras superar la qualy y vencer previamente al español Pedro Martínez sin ceder sets. En tercera ronda se enfrentará al ganador del duelo entre Karen Khachanov (9º) y Kamil Majchrzak (76º).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con la eliminación de Cerúndolo, Argentina se quedó sin jugadores en el último Grand Slam del año, cerrando una actuación que no alcanzó las expectativas. 

Cerúndolo, por su parte, no pudo sostener la ventaja inicial, pese a su experiencia y a un comienzo prometedor, y se despidió del US Open con una derrota que refuerza su asignatura pendiente en Nueva York: superar la segunda ronda.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el US Open 2025?
Francisco Cerúndolo fue eliminado por Leandro Riedi en la segunda ronda.

¿Quién es Leandro Riedi?
Un tenista suizo de 23 años que llegó a la tercera ronda tras vencer a Cerúndolo.

¿Cuándo se jugó el partido?
En el marco del US Open 2025, en una fecha no especificada del torneo.

¿Dónde se llevó a cabo el US Open?
En Flushing Meadows, Nueva York.

¿Por qué es significativa esta derrota para Cerúndolo?
Marca la tercera eliminación consecutiva en la segunda ronda del US Open.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho