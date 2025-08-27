En vivo

Deportes

Etcheverry no pudo con Lehecka y se despidió del US Open

Por otro lado, Comesaña tendrá un duro compromiso ante Cameron Norrie.

27/08/2025 | 15:03Redacción Cadena 3

FOTO: Tomás Etcheverry

Tomás Etcheverry (N° 59 del ranking ATP) quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka en cuatro sets: 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El partido se decidió en poco más de dos horas de juego y Lehecka, actual 21° del mundo, avanzó a la tercera ronda.

El argentino comenzó con solidez y se llevó el primer parcial por 6-3, pero perdió rápidamente el control: Lehecka reaccionó con un contundente 6-0 en el segundo set y dominó también los dos siguientes para sellar la victoria.

Con este resultado, el historial profesional entre ambos queda igualado: dos triunfos por lado. Etcheverry no pudo superar la instancia alcanzada en la edición anterior y finaliza así su participación en el último Grand Slam de la temporada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más tarde será el turno de Francisco Comesaña (N° 54), que enfrentará al británico Cameron Norrie (N° 35). Será el primer enfrentamiento entre ambos. Según los antecedentes y el ranking, el zurdo inglés parte como favorito, aunque el marplatense llegará con confianza tras derrotar en primera ronda al estadounidense Alex Michelsen.

Comesaña atraviesa una temporada destacada que lo consolidó en el circuito: entre sus resultados relevantes aparece la semifinal en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde eliminó a Alexander Zverev, y también su actuación en Wimbledon 2024, cuando sorprendió al vencer a Andrey Rublev (entonces sexto preclasificado).

Lectura rápida

¿Quién fue el rival de Etcheverry en el US Open?
El rival de Etcheverry fue el checo Jiri Lehecka.

¿Cómo terminó el partido?
Etcheverry perdió en cuatro sets: 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4.

¿Qué instancia alcanza Etcheverry en el US Open?
Etcheverry fue eliminado en la segunda ronda.

¿Quién enfrentará a Cameron Norrie?
El argentino Francisco Comesaña se enfrentará a Cameron Norrie.

¿Qué resultados destacables tiene Comesaña este año?
Comesaña alcanzó una semifinal en el ATP 500 de Río de Janeiro y venció a Andrey Rublev en Wimbledon 2024.

[Fuente: Noticias Argentinas]

