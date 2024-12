Argentina sorprendió a Australia y ganó en la United Cup 2025

Argentina le ganó 2-1 a Australia en el encuentro por el Grupo F de la United Cup 2025.

La jornada inició con una contundente victoria (6-2 y 6-4) de la tenista argentina Nadia Porodoska sobre Olivia Gadecki. Un enfrentamiento individual que aparentó la sentencia de la jornada.

Sin embargo, en el turno de Tomás Etcheverry, el combinado nacional cayó (6-1 y 6-4) en el individual frente al número nueve del ranking ATP, Álex de Miñaur. Con esa derrota en el duelo de singles, el marcador quedó igualado en 1-1.

VAMOSSSSSS!



Team Argentina take the tie from Australia with a two set win in the mixed dubs ????????????#UnitedCup pic.twitter.com/FpybORXZDL