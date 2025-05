Santa Fe reclama por el estado de rutas nacionales en reunión de gobernadores

La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia, participa hoy del acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional, donde unos 3.000 estudiantes de la ciudad de Santa Fe y de los departamentos San Justo y Las Colonias asisten al evento.

Después del acto, Scaglia anticipa algunos de los lineamientos previstos para la reunión de gobernadores que se llevará a cabo mañana en Entre Ríos.

"Nosotros entendemos que las retenciones no van más que hoy en el esquema de cómo está el campo. Hay buenos rindes, pero no hay ganancias, o son muy poquitas las ganancias", expresó a Cadena 3.

La vicegobernadora destaca la importancia de pensar en la nueva cosecha y critica la incorporación de maquinaria agrícola usada, señalando que "eso está mal, sobre todo para una industria como la nuestra, que el 50% está acá en Santa Fe".

Scaglia también plantea la necesidad de abordar la apertura total de las importaciones, advirtiendo que "daña a nuestra matriz industrial". Resalta que, aunque para algunas industrias la importación de insumos es una oportunidad, para otras representa un problema al competir con productos que no pueden igualar.

Además, menciona la situación de las rutas nacionales, que afectan no solo a Santa Fe, sino también a Entre Ríos. "Nosotros pedimos la transferencia de esas rutas nacionales, pedimos que nos den permiso para poder trabajar sobre las rutas nacionales", afirma, añadiendo que "así como están, nosotros no podemos poner un pie, no las podemos iluminar, no podemos cortar el pasto, ni podemos arreglar un pozo".

Scaglia concluye que el estado de las rutas, el rechazo a las retenciones y la importación de maquinaria agrícola usada serán temas centrales en la reunión de gobernadores en Paraná.

Informe de Emiliano Guardia