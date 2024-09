Argentina le ganó la serie a Finlandia y avanzó a la fase final de la Copa Davis

La Selección argentina de tenis masculino le ganó 3-0 a su par de Finlandia y clasificaron a los cuartos de final de la Copa Davis que se van a disputar en la ciudad española de Málaga.

Luego de lo que fue la derrota 2-1 ante Canadá en la primera fecha el pasado martes en el AO Arena de Manchester, el equipo comandado por Guillermo Coria se repuso con una gran victoria por 2-1 ante el local Gran Bretaña y llegó a esta última fecha dependiendo de si mismo para clasificar a los cuartos de final de la Copa Davis.

En el primer turno del sábado, Tomás Martín Etcheverry le ganó al finlandés Eero Vasa por 7-5 (5) y 6-3, dando el primer paso de la "Albiceleste" para estar en la fase final que tendrá lugar en la ciudad española de Málaga.

The wait is over, Argentina are back into the quarter-finals! ????



They came alive in the final set, there was just no stopping Maximo Gonzalez and Andres Molteni ?#DavisCup pic.twitter.com/saM9ggl0KO