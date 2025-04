Suspenden la quinta hora en escuelas públicas de Salta por falta de presupuesto

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta, Victoria Cervera, confirmó en Cadena 3 que el ministro de Educación anunció la suspensión de la quinta hora, conocida también como "hora focalizada".

"El ministro de Educación nos convocó para anunciarnos que las horas focalizadas se suspenden porque no hay plata", declaró Cervera.

La falta de fondos se debe a que las partidas presupuestarias a nivel nacional no llegan, lo que genera incertidumbre en el sector educativo.

"No han completado las del 2024 y no sabemos cuándo llegarán las del 2025", agregó Cervera. Y sumó: "Nos debían tres meses, se va a pagar 9% y el resto no se sabe".

La situación plantea un desafío significativo para los trabajadores de la educación en Salta, quienes esperan respuestas claras del gobierno provincial y nacional sobre la situación de los fondos destinados a la educación.

Informe de Elisa Zamora.