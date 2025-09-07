En vivo

Alcaraz venció a Sinner, se consagró campeón del US Open y es número 1 del mundo

El español volvió a conquistar el último Grand Slam del año, tal como lo hizo en 2022, tras imponerse por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, ante el italiano en 2 horas y 42 minutos de juego. 

07/09/2025 | 18:33Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Alcaraz celebra su segundo US Open. (Foto: @OnlyRogerCanFly)

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025 al vencer en la final a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en 2 horas y 42 minutos de juego. El español, que ya había conquistado este torneo en 2022, regresó al trono del cemento neoyorquino y sumó un nuevo capítulo a su brillante carrera.

Con este triunfo, Alcaraz recuperará desde mañana el número 1 del mundo, desplazando precisamente a su rival de la final. El murciano alcanzó su sexto título de Grand Slam y elevó a 23 el total de campeonatos ganados como profesional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La temporada 2025 está siendo histórica para el joven de 22 años, quien ya acumula siete coronas: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati y ahora el US Open. Una muestra de regularidad y dominio absoluto en todos los terrenos.

“Felicito a Carlos, que es un gran campeón y jugó mucho mejor que yo. Es asombroso cómo jugó”, expresó Sinner. “Es increíble lo que estás jugando, en gran nivel. Es un gran honor compartir estas finales con vos, te felicito por todo lo que has hecho en estas dos semanas”, devolvió gentilezas Alcaraz, que recibió el trofeo de campeón de manos de otra leyenda del tenis: Ivan Lendl.

Lectura rápida

¿Quién ganó el US Open 2025?
Carlos Alcaraz fue el campeón tras vencer a Jannik Sinner.

¿Cuál fue el resultado de la final?
El resultado fue 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

¿Cuánto tiempo duró el partido?
El partido duró 2 horas y 42 minutos.

¿Cuántos títulos de Grand Slam ha ganado Alcaraz?
Carlos Alcaraz ha alcanzado su sexto título de Grand Slam.

¿Cuántos títulos ha ganado en total como profesional?
Alcaraz ha elevado a 23 el total de campeonatos ganados como profesional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

