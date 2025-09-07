Alcaraz venció a Sinner, se consagró campeón del US Open y es número 1 del mundo

Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open 2025 al vencer en la final a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, en 2 horas y 42 minutos de juego. El español, que ya había conquistado este torneo en 2022, regresó al trono del cemento neoyorquino y sumó un nuevo capítulo a su brillante carrera.

Con este triunfo, Alcaraz recuperará desde mañana el número 1 del mundo, desplazando precisamente a su rival de la final. El murciano alcanzó su sexto título de Grand Slam y elevó a 23 el total de campeonatos ganados como profesional.

/Inicio Código Embebido/

ALCARAZ BEATS SINNER TO WIN THE US OPEN ??



Carlos Alcaraz joins Novak Djokovic, Rafael Nadal and Mats Wilander as the only men all-time to win multiple major titles on each surface ?? pic.twitter.com/CXVGBWyBNm — SportsCenter (@SportsCenter) September 7, 2025

/Fin Código Embebido/

La temporada 2025 está siendo histórica para el joven de 22 años, quien ya acumula siete coronas: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati y ahora el US Open. Una muestra de regularidad y dominio absoluto en todos los terrenos.

“Felicito a Carlos, que es un gran campeón y jugó mucho mejor que yo. Es asombroso cómo jugó”, expresó Sinner. “Es increíble lo que estás jugando, en gran nivel. Es un gran honor compartir estas finales con vos, te felicito por todo lo que has hecho en estas dos semanas”, devolvió gentilezas Alcaraz, que recibió el trofeo de campeón de manos de otra leyenda del tenis: Ivan Lendl.