Las redes sociales estresan a los argentinos, pero no pueden soltarlas

FOTO: La extraña y adictiva relación de los argentinos con las redes: no pueden soltarlas, pero los estresan

La música, con el 51%, lideró la lista de intereses en el consumo de contenido en redes sociales, seguida por temáticas vinculadas a la gastronomía (41%), las noticias (39%), el cine (39%) y la tecnología (33%).

Un informe reciente de Kantar Ibope Media reveló, asimismo, que 6 de cada 10 argentinos manifestó la necesidad de revisar sus redes diariamente, lo que confirmó la tendencia hacia una hiperconectividad.

Esta jerarquía sugirió una búsqueda de experiencias tanto emocionales como prácticas, con los usuarios acudiendo a sus plataformas favoritas en busca de entretenimiento, inspiración o información relevante, según el comunicado.

Sin embargo, un estudio reciente reveló que el 46% de los jóvenes argentinos se sienten abrumados por las redes sociales y un 72% calificó su nivel de estrés como malo.

El análisis de la consultora internacional definió el consumo argentino como intensamente conectado, con intereses culturales variados, que entrelaza pantallas, conversaciones y formas nuevas de estar presente en el mundo.

El vínculo entre televisión y redes sociales también cobró fuerza, al punto que una parte importante del público no solo consumió ambos medios en simultáneo, sino que también interactuó activamente con el contenido televisivo en tiempo real.

Comentarios, opiniones y reacciones circularon en redes mientras los programas estuvieron al aire, lo cual produjo una experiencia compartida que extendió la vida útil de los productos audiovisuales más allá de la pantalla.

El seguimiento a personalidades influyentes —como celebridades, influencers y videobloggers— fue otra dimensión destacada del informe.

La adhesión a estas figuras señaló cómo los usuarios eligieron referentes digitales que no solo entretuvieron, sino que también influyeron en tendencias y generaron conversación social.

Este fenómeno reforzó el papel de las redes como formadoras de opinión y dinamizadoras del debate público.

Los hallazgos

Entre los principales hallazgos de la investigación, se enumeraron:

El 31% de los encuestados tuvo la costumbre de leer comentarios en las redes sociales sobre los programas que miró en la televisión.

de los encuestados tuvo la costumbre de El 60% de los argentinos sintió la necesidad de revisar sus redes sociales diariamente.

de los argentinos sintió la necesidad de El 28% hizo comentarios en las redes sobre los programas que miró.

hizo Los principales contenidos que consumieron los argentinos: el 50% música, 41% comida, 39% noticias, 39% cine/televisión y 33% tecnología.

El 35% accedió, en promedio, más de 10 veces al día a sus redes.

accedió, en promedio, más de 10 veces al día a sus redes. El 41% siguió a alguien famoso/a.

Más allá del entretenimiento, las redes sociales se consolidaron como espacios de interacción social, consumo de noticias y participación activa.

Ya no son solo herramientas de ocio, sino plataformas donde se construyó comunidad, se negoció identidad y se accedió a múltiples voces que enriquecieron el ecosistema digital argentino.