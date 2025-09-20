En vivo

Tarde y Media Notas

Challenger de Villa María: el argentino Barrena enfrentará a Nava en la final

Este domingo desde las 11 se define el torneo entre Alex Barrena (puesto 224° del ranking ATP) y el estadounidense Emilio Nava (100° del ranking ATP). 

20/09/2025 | 14:54Redacción Cadena 3

FOTO: Challenger de Villa María: el argentino Barrena enfrentará a Nava en la final.

  1.

    Audio. Challenger de Villa María: el argentino Barrena enfrenta en la final a Nava

    Tarde y Media

    Episodios

Villa María se convirtió en el epicentro del tenis internacional este fin de semana con la definición del Challenger ATP Santander, y este domingo se disputará la gran final entre el argentino Alex Barrena y el estadounidense Emilio Nava.

Este sábado se jugaron las semifinales con normalidad, a pesar de las amenazas de lluvia. Allí, Barrena (puesto 224° del ranking ATP) venció a su compatriota Federico Gómez, mientras que el norteamericano (100° del ranking ATP) le ganó al boliviano Murkel Dellien.

La final se disputará este domingo a las 11 en el Sport Social de Villa María, un club que destaca por sus magníficas instalaciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Jorge Parodi.

