FOTO: Challenger de Villa María: el argentino Barrena enfrentará a Nava en la final.

Villa María se convirtió en el epicentro del tenis internacional este fin de semana con la definición del Challenger ATP Santander, y este domingo se disputará la gran final entre el argentino Alex Barrena y el estadounidense Emilio Nava.

Este sábado se jugaron las semifinales con normalidad, a pesar de las amenazas de lluvia. Allí, Barrena (puesto 224° del ranking ATP) venció a su compatriota Federico Gómez, mientras que el norteamericano (100° del ranking ATP) le ganó al boliviano Murkel Dellien.

La final se disputará este domingo a las 11 en el Sport Social de Villa María, un club que destaca por sus magníficas instalaciones.

Informe de Jorge Parodi.