Talleres recibe a Riestra en un partido vital para salir de su crisis deportiva

FOTO: El "Matador" de Tévez afronta este domingo un duelo clave.

Talleres recibe este domingo a Deportivo Riestra, en un partido clave para sus aspiraciones de salir de su racha adversa y escaparle a la zona de descenso.

El encuentro se disputa, desde las 16.45, en el Estadio Kempes, con transmisión de Cadena 3.

"El Matador" viene de sufrir una durísima derrota ante Atlético Tucumán en condición de visitante, que fue el desencadenante de una semana brava, donde hablaron su DT, Carlos Tévez; el presidente, Andrés Fassi, y hubo un reclamo de hinchas autoconvocados contra la dirigencia en La Boutique.

En ese marco, la "T" necesita sumar de a tres para salir de la mala y recuperar la confianza.

Enfrente tendrá un aguerrido rival, que marcha cuarto en el Grupo B.