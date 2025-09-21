En vivo

Talleres, ante un duelo clave contra el Central de Di María para salir del fondo

El partido se disputa, desde las 19, en el Gigante de Arroyito. "La T" busca sumar para escaparle a la zona roja. "El Canalla" no perdió en el torneo y se hace fuerte de local. Transmite Cadena 3.

21/09/2025 | 08:38Redacción Cadena 3

FOTO: Rosario Central vs. Talleres. Torneo Clausura 2025. Liga Profesional.

Talleres visita este domingo a Rosario Central, por la Fecha 9 del Torneo Clausura.

El partido se disputa, desde las 19, en el Gigante de Arroyito, con transmisión de Cadena 3.

La "T", que viene de igualar con Tigre, busca sumar para escaparle a la zona roja del descenso.

"El Canalla", en tanto, donde está en un momento formidable el campeón del mundo Ángel Di María, aún no perdió en lo que va del torneo y quiere consolidarse en la zona de playoffs.

Seguilo en vivo:

