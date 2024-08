Fassi: "Si no le dan a Talleres lo que se arregló, Sosa no se irá"

Gabriel Rodríguez

Talleres no empezó derecho luego del receso por la Copa América, ya que consiguió tres empates y una derrota en cuatro fechas, sacando 3 puntos de 12 posibles y además esos números en baja se reflejan en la tabla anual, la que clasifica a las copas del próximo año.

De hecho, antes de la Copa América era el líder en la general, obteniendo el primer puesto de clasificación a la Libertadores 2025 pero desde el regreso del fútbol retrocedió hasta el quinto puesto y hoy con 40 unidades se ubica en el primer espacio que clasifica a la Sudamericana.

Todo tiene que ver con todo y la escaces de puntos se explica desde el juego, puesto que le cuesta convertir porque literalmente no tiene capacidad de creación. Y eso siendo el tercer equipo más goleador del año con 51 tantos, por detrás de Racing y de River.

Desde el partido ante Barracas Central de este viernes, hasta el domingo 25 de agosto cuando visite a San Lorenzo, pasando por los dos encuentros de octavos de final de Libertadores ante River, tendrá cinco cotejos en 17 días.

En el mercado de pases se fueron Nahuel Bustos, Gustavo Bou y José Romero; y Ramón Sosa está en un limbo, aunque más afuera que adentro. A eso se le suma la sensible baja por lesión de Rubén Botta.

Y llegaron el volante central de Argentinos, Franco Moyano; el delantero de San Lorenzo, Cristian Tarragona y un hijo pródigo de la casa como Sebastián Palacios.

La palabra más esperada es la del presidente, Andrés Fassi, quien en declaraciones a Cadena 3, le habló a los hinchas que se muestran impacientes por los refuerzos, el andamiaje del equipo y la serie ante River.

“Todos queremos siempre ganar. A veces se puede, a veces no. Es un campeonato muy parejo, lo estamos viendo con todos los equipos, pero Talleres seguirá siendo protagonista en todos los frentes”, aseguró el titular albiazul.

Respecto a la situación del paraguayo Ramón Sosa, aseguró: “El tema Sosa está en horas de definición… Si no le dan a Talleres lo que se arregló, no se irá”, enfatizó. Es que el último fin de semana, Nottingham Forest cambió las condiciones acordadas de palabra y el pase que parecía hecho en el orden de los 15 millones de dólares, hoy está en stand by pero no caído.

En lo que va del año, Sosa disputó 21 partidos, marcó 7 goles y dio 6 asistencias para ser el líder en ese rubro junto a Botta y Marcos Portillo. Pero el último compromiso del ex Gimnasia en Talleres fue el 25 de mayo, en ocasión de la visita a Boca y en donde jugó 88 minutos. En la Copa América disputó los tres encuentros de Paraguay pero recién el último ante Costa Rica desde el vamos y en donde marcó la conquista de su selección, el pasado 3 de julio.

Con relación al mercado de pases, el entrenador Walter Ribonetto dijo en la conferencia de prensa del pasado sábado ante Instituto que necesita refuerzos, puntualmente un volante de juego y un extremo más. Y Fassi sostuvo “Hicimos un enorme esfuerzo para que se quede prácticamente todo el equipo titular del torneo pasado. Y faltan llegar dos jugadores más”.

No obstante, dejó una frase que explica la actual situación: “Cada vez es más difícil traer el perfil ideal de jugador, porque las condiciones son cada vez más exigentes”.

Cabe recordar que en la última asamblea, que arrojó el mayor superávit de la historia marcado en 3.222 millones de pesos, se informó que ingresaron 21.608 millones de pesos, de los cuales 19 mil millones son del futbol profesional (con 8 mil millones de pesos en ventas). Pero con gastos que estuvieron en el orden de los 17.500 millones, de los cuales 13 mil millones son del futbol profesional. Y con esos números se terminó conformando el plantel más caro que Talleres haya podido tener.

“Seguimos creciendo como institución. Siguen las obras en la Ciudad Deportiva y no se fueron jugadores muy importantes”, admitió el presidente, dejando en tela de juicio la prestación deportiva de los mencionados Bustos y Bou.

La Ciudad Deportiva a la que se refiere Fassi, está en la segunda parte de su conformación, con un costo de entre 15 y 30 mil millones de pesos, además de una gran inversión en el Centro de Rendimiento Nuccetelli para 300 chicos, con un costo de 6 millones de dólares.

Y para cerrar se refirió a los simpatizantes de la “T”, muchos preocupado por la realidad del equipo: “Es fácil estar cuando siempre ganamos. El verdadero hincha sigue estando. El que critica también siempre estuvo y siempre estará. El compromiso es muy grande. Si estamos todos juntos, Talleres tiene forma de seguir creciendo”.