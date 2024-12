"Cacique" Medina: "Nos vamos con la bronca y amargura de no haberlo conseguido"

El director técnico de Talleres, Alexander Medina, expresó su frustración por no haber consigo el título de campeón, tras la derrota ante Newell's en la última fecha: "Tuvimos un sprint final muy bueno, pero no nos dio. Nos vamos con la bronca y amargura de no haberlo conseguido".

"Después, cuando pasen las horas, tenemos que ver lo bien que hicimos algunas cosas. Quedamos segundos en la tabla anual. Dejamos escapar algunas cosas, puntos, no sólo en nuestro ciclo, sino en todo el torneo", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El DT respaldó a sus jugadores, a pesar de la derrota: "Lo dieron todo. Yo me siento orgulloso, porque hace cinco partidos, después de Lanús, nadie daba dos pesos por este equipo".

Respecto del desarrollo del duelo ante Newell's, "El Cacique" analizó: "Tratamos de planificar el partido para ganar nosotros, poner el foco acá. No fue nuestro mejor partido. Estuvimos nerviosos. Se nos cerraron los caminos. Perdimos algunos jugadores importantes para este tipo de partidos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Se peleó. Se luchó. El equipo terminó de pie. Ahora es barajar y dar de vuelta, analizar muchas cuestiones y trabajar a full. A ser un equipo competitivo", añadió.