FOTO: Vuelve el clásico San Jerónimo al Hipódromo Córdoba con $15 millones en premios

El próximo domingo 5 de octubre el Hipódromo Córdoba del Jockey Club Córdoba volverá a vibrar con toda la pasión del turf en la edición 2025 del Clásico San Jerónimo, la competencia más emblemática y convocante de la ciudad.

Instituido en 1940, este clásico en honor al santo patrono de la ciudad de Córdoba, reúne tradición, historia y emoción, consolidándose como el evento turfístico más importante de la provincia y uno de los de mayor prestigio en el calendario nacional.

Una carrera con premios históricos

El Clásico San Jerónimo está reservado para caballos Sangre Pura de Carrera de 4 años y más edad y ofrece premios que marcan un antes y un después en la hípica cordobesa:

• $ 10.000.000 al 1º puesto

• $ 3.000.000 al 2º

• $ 2.000.000 al 3º

Con control antidoping a los primeros lugares, la competencia asegura transparencia, nivel deportivo y un espectáculo de primer nivel.

Convocatoria a competidores

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 26 de septiembre a las 13 hs., mientras que las declaraciones de forfaits deberán realizarse el lunes 29 de septiembre a las 13 hs. Los interesados pueden comunicarse con la Comisión de Carreras del Hipódromo Córdoba, a través del Sr. Gustavo Salinas al (0351) 155 725 174.

Una fiesta para toda la ciudad

Más allá de la competencia, el Clásico San Jerónimo es un evento social que convoca a toda Córdoba con shows artísticos / bandas en vivo y un circuito gastronómico de foodtrucks. Será un día de fiesta, diversión y caballos, donde familias y amigos podrán disfrutar de un espectáculo único, con la adrenalina de la pista y el encanto de una tradición que atraviesa generaciones.

El Clásico San Jerónimo es más que una carrera: es gloria, pasión y tradición que laten en el corazón de nuestra ciudad.

Datos clave:

• Lugar: Hipódromo Córdoba – Jockey Club Córdoba (Barrio Jardín). Bv. Elías Yofre 888.

• Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025.

• Premios: $10.000.000 al 1º, $3.000.000 al 2º, $2.000.000 al 3º.

• Inscripciones: hasta el 26 de septiembre (13 hs).

• Forfaits: lunes 29 de septiembre (13 hs).

• Streaming en VIVO: haciendo click aquí