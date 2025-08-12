FOTO: Volvieron los investigadores de la expedición del CONICET que superó todas las expectativas

Daniel Lauretta, investigador del CONICET y jefe de la expedición Talud Continental IV que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, celebró los resultados de la reciente campaña científica y el interés que despertó en el público.

Según medios televisivos, Lauretta manifestó: “Estamos muy contentos, nuestro objetivo era comunicar y transmitir lo que hacemos todos los días en el laboratorio. El convenio que hizo el CONICET con el buque nos permitió poder hacer eso, y la fórmula que tenemos es increíble. El equipo de trabajo también fue muy bueno y les gustó esto de interactuar con la gente”.

Asimismo, Lauretta destacó que la propuesta superó ampliamente las metas iniciales: “Nuestro objetivo era llegar a 1.000 personas y llegamos a 92.000. Creo que todo hizo que la gente se enganchara, estamos muy contentos por eso”.

El investigador explicó que esta fue solo la primera parte del trabajo: “Es el trabajo de campo y ahora vienen meses de trabajo de laboratorio, con lupa. Hay que ver si se puede exhibir algo de lo recolectado, tal vez se pueda hacer algo transitorio”.

Finalmente, reveló que, aunque tenían una idea previa de lo que iban a encontrar, se llevaron muchas sorpresas: “Había muchas cosas que no sabíamos que existían. Al tener la cámara y el proyector nos íbamos sorprendiendo con lo que veíamos, al igual que ustedes”.