Sociedad

Volcó una camioneta en Mendoza: conductor tenía 5 veces más alcohol en sangre

El hecho ocurrido en la madrugada de este sábado en Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo, dejó a dos personas heridas. El conductor, un hombre de 38 años, dio positivo en el test de alcoholemia con 2,34 gramos por litro. 

30/08/2025 | 18:51Redacción Cadena 3

FOTO: Volcó una camioneta en Mendoza: conductor tenía 5 veces más alcohol en sangre.

Un accidente vial ocurrido en la madrugada de este sábado en Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo, dejó a dos personas hospitalizadas y encendió la alerta sobre la conducción bajo efectos del alcohol.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5:06 en la intersección de calle Guardia Vieja y Presidente Perón, cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba de norte a sur perdió el control y volcó sobre un canal de riego lateral.

El conductor, un hombre de 38 años, dio positivo en el test de alcoholemia con 2,34 gramos por litro, casi cinco veces más del límite permitido en Mendoza (0,5 g/l). Iba acompañado de una mujer de 29 años, quien resultó con politraumatismos y síntomas de intoxicación alcohólica. Fue trasladada de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore, donde permanece bajo atención médica.

Bomberos Voluntarios de Luján intervinieron para rescatar a ambos ocupantes, que habían quedado atrapados en la camioneta tras el vuelco. Vecinos que presenciaron el accidente alertaron al 911 y solicitaron asistencia inmediata. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito, la Policía Científica y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El caso quedó en investigación para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco, mientras l

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Chacras de Coria? Un accidente vial dejó a dos personas hospitalizadas y generó preocupación por la conducción bajo efectos del alcohol.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente? Un hombre de 38 años y una mujer de 29 años, quienes viajaban en una Toyota Hilux.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar alrededor de las 5:06 de la madrugada del sábado.

¿Dónde ocurrió el accidente? En la intersección de calle Guardia Vieja y Presidente Perón en Luján de Cuyo.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? La camioneta volcó tras perder el control, el conductor dio positivo en alcoholemia y ambos ocupantes fueron rescatados y trasladados al hospital.

¿Por qué es relevante este accidente? Enciende la alerta sobre la conducción bajo efectos del alcohol y sus peligros.

Sociedad

Opinión

