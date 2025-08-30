FOTO: Volcó una camioneta en Mendoza: conductor tenía 5 veces más alcohol en sangre.

Un accidente vial ocurrido en la madrugada de este sábado en Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo, dejó a dos personas hospitalizadas y encendió la alerta sobre la conducción bajo efectos del alcohol.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5:06 en la intersección de calle Guardia Vieja y Presidente Perón, cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba de norte a sur perdió el control y volcó sobre un canal de riego lateral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conductor, un hombre de 38 años, dio positivo en el test de alcoholemia con 2,34 gramos por litro, casi cinco veces más del límite permitido en Mendoza (0,5 g/l). Iba acompañado de una mujer de 29 años, quien resultó con politraumatismos y síntomas de intoxicación alcohólica. Fue trasladada de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore, donde permanece bajo atención médica.

Bomberos Voluntarios de Luján intervinieron para rescatar a ambos ocupantes, que habían quedado atrapados en la camioneta tras el vuelco. Vecinos que presenciaron el accidente alertaron al 911 y solicitaron asistencia inmediata. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito, la Policía Científica y el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El caso quedó en investigación para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco, mientras l