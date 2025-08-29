FOTO: Chocó una familia que viajó a ver a River en Mendoza: murió un abuelo y su nieto.

Un accidente de tránsito en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Balde, conmocionó a la provincia de San Luis. En la madrugada de este viernes, cerca de las 3, un automóvil Mercedes Benz GLA 200 impactó contra la parte trasera de un camión Chevrolet D6503. Como saldo, dos personas perdieron la vida y una resultó herida de gravedad.

En el vehículo menor viajaba Carlos Enrique Luna, de 64 años, domiciliado en El Trapiche, junto a su nieto, Juan Ignacio Luna, de 12 años, residente en la ciudad capital. Ambos fallecieron en el acto, según confirmaron los médicos del Sempro que intervinieron en el lugar. El conductor del automóvil era Juan Manuel Luna, de 37 años, hijo de Carlos y padre del menor, quien sufrió múltiples traumatismos y una lesión en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde permanece internado en estado delicado.

La familia regresaba de Mendoza tras presenciar el partido entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, disputado en el Estadio Malvinas Argentinas. El menor asistía al Instituto Santa Catalina, cuya comunidad educativa expresó su pesar a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Educación provincial: “Acompañamos a sus familiares en este doloroso momento y despedimos con afecto”.

Por su parte, el camión involucrado, conducido por un hombre de 57 años y acompañado por otro de 30, ambos con domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires, quedó fuera de la calzada tras el impacto. Ninguno de sus ocupantes sufrió heridas. El test de alcoholemia practicado al chofer arrojó resultado negativo.

Las primeras pericias de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial indican que el choque se produjo cuando el automóvil impactó de frente contra la parte trasera del camión. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.

La tragedia sacudió a la comunidad de El Trapiche y a la ciudad de San Luis, donde residían las víctimas. Vecinos, familiares y compañeros de estudio del menor expresaron en redes sociales su conmoción y dolor.

Otro accidente fatal con una familia involucrada

El siniestro en San Luis se conoció pocos días después de otro hecho de similares características ocurrido en la Ruta Nacional N.º 5, en jurisdicción de Francisco Madero, partido de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Allí, un choque entre un automóvil Fiat Argo y un camión Iveco dejó como saldo tres víctimas fatales: un hombre de 40 años y sus dos hijos menores de edad, todos oriundos de Comodoro Rivadavia. La madre de la familia permanece internada en grave estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese caso, el camión se incendió por completo tras el impacto, aunque su conductor logró salir ileso gracias a la ayuda de un ex bombero voluntario que pasaba por la zona. La Justicia caratuló la causa como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”.

Ambos episodios, separados por menos de una semana, ponen nuevamente en evidencia la dramática frecuencia de los accidentes viales en las rutas argentinas, donde familias enteras quedan marcadas por la tragedia.