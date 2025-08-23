Iban al clásico de Rosario: padre e hijos murieron tras chocar contra un camión

Un accidente fatal en la ruta nacional 5 enlutó a la localidad bonaerense de Pehuajó. Un hombre y sus dos hijos perdieron la vida este sábado a la madrugada tras chocar de frente con un camión en el kilómetro 389, a la altura de Francisco Madero. La madre, única sobreviviente de la familia, permanece internada en grave estado en el hospital Juan Carlos Aramburu.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Amílcar Nicoletti, de 40 años y oriundo de Rosario, junto a sus hijos Ian (7) y Yasmin (15). Todos vivían en Comodoro Rivadavia, Chubut, y habían emprendido el viaje por ruta hacia Rosario para presenciar el superclásico de la ciudad. Según indicó Clarín, allegados la familia confirmaron que tenían previsto volar en avión, pero un contratiempo con la documentación los obligó a trasladarse en automóvil.

El impacto fue tan violento que ambos vehículos terminaron envueltos en llamas. El Fiat Argo en el que viajaba la familia quedó reducido a una estructura calcinada, mientras que el camión Iveco de largo porte ardió casi por completo, con su carga desperdigada sobre el asfalto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El camionero, un hombre de 29 años de Saladillo, resultó ileso y fue rescatado por un exbombero voluntario. Ese mismo testigo, Cristian Fornes, logró sacar con vida a la mujer, Ivana Oronel (35), quien fue trasladada de urgencia al hospital con heridas de extrema gravedad.

Bomberos de distintas localidades del partido de Pehuajó trabajaron durante más de una hora para sofocar las llamas que consumían los vehículos. La Policía de Seguridad Vial y la Policía Científica realizaron peritajes en el lugar, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI N°8, a cargo de Pablo Schestrom. El fiscal imputó al chofer del camión por “triple homicidio y lesiones culposas”.

/Inicio Código Embebido/

#Pehuajó Un terrible accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado en el kilómetro 389 de la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer gravemente herida.

De… pic.twitter.com/g2ayoBcjPe — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 23, 2025

/Fin Código Embebido/

La noticia generó conmoción en Comodoro Rivadavia, donde residía la familia Nicoletti. La comunidad educativa de la Casa Salesiana Deán Funes, a la que asistía Ian, decretó duelo y convocó a una misa para el próximo martes en memoria de los fallecidos.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/