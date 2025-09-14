Violencia en Rosario: matan a un adolescente de 16 años y balean a una joven
Un adolescente de 16 años fue asesinado de un tiro en el rostro en Rosario. En otro hecho, una joven de 21 años fue baleada en la cara por un hombre a caballo.
La violencia extrema volvió a golpear a la ciudad de Rosario con dos brutales ataques a balazos ocurridos en las últimas horas: un adolescente de 16 años fue asesinado y una joven de 21 se encuentra en estado crítico tras ser baleada en el rostro por un hombre que pasó a caballo.
El primer hecho ocurrió en el pasaje Ombú al 1300. Tras una alerta al 911, personal policial encontró al joven tendido en la vereda con una herida de bala en el rostro. Según supo Noticias Argentinas, testigos declararon que la víctima había discutido con al menos tres hombres momentos antes de que uno de ellos extrajera un arma y le disparara, causándole la muerte de forma instantánea.
A balazos desde un caballo
El segundo ataque se registró en el pasaje Malargüe al 3000, en un episodio de características insólitas. Una joven de 21 años que estaba sentada en la puerta de su casa recibió un disparo en la cara.
Según la declaración de su madre a la policía, el agresor fue un hombre que pasaba a caballo y abrió fuego directamente contra la vivienda sin mediar palabra. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Provincial de Rosario, donde permanece internada en terapia intensiva y en estado reservado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Dos ataques a balazos dejaron un adolescente muerto y una joven herida.
¿Quiénes fueron las víctimas? Un adolescente de 16 años y una joven de 21 años.
¿Cuándo sucedieron? Ocurrieron en las últimas horas entre el pasaje Ombú y Malargüe.
¿Dónde se registraron los hechos? En los pasajes Ombú al 1300 y Malargüe al 3000 en Rosario.
¿Cómo se realizaron los ataques? El adolescente recibió un tiro en el rostro y la joven fue baleada por un hombre a caballo.
