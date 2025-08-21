Video: el sindicalista Marcelo Peretta agredió al periodista Eduardo Feinmann

El sindicalista y candidato Marcelo Peretta agredió este jueves al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre, ubicada sobre la calle Mansilla. El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos esperó al conductor a la salida de su programa, lo insultó y le arrojó al menos una patada.

Según supo Noticias Argentinas, el incidente no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del economista Guillermo "Willy" Laborda, columnista del programa de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en el lugar y logró separar al agresor.

/Inicio Código Embebido/

A feinman lo fue a buscar Marcelo Iripino y terminó escondido atrás de la policía pic.twitter.com/1JkrsiljdR — Juan Cuzzolino (@JuanCuzzolino) August 21, 2025

/Fin Código Embebido/

El motivo del ataque y el perfil del agresor

Aunque Peretta argumentó en sus redes sociales que se acercó para cuestionar unas críticas y pedirle disculpas al periodista, un video que se viralizó mostró una actitud violenta y prepotente por parte del sindicalista, quien estaba acompañado por su hijo.

El agresor, secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, tuvo un reciente y fallido paso por la política: fue candidato a legislador porteño en mayo y salió último con apenas el 0,13% de los votos.

El ataque contra uno de los comunicadores más importantes del país por parte de un dirigente gremial con aspiraciones políticas generó un fuerte repudio. Uno de los que se pronunció fue el vocero Manuel Adorni.