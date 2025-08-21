En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Video: el sindicalista Marcelo Peretta agredió al periodista Eduardo Feinmann

El secretario general de Farmacéuticos lo esperó a la salida de la radio, lo insultó y tiró una patada. El economista Willy Laborda y una policía intervinieron.

21/08/2025 | 12:47Redacción Cadena 3

FOTO: El sindicalista Marcelo Peretta agredió al periodista Eduardo Feinmann

El sindicalista y candidato Marcelo Peretta agredió este jueves al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre, ubicada sobre la calle Mansilla. El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos esperó al conductor a la salida de su programa, lo insultó y le arrojó al menos una patada.

Según supo Noticias Argentinas, el incidente no pasó a mayores gracias a la rápida intervención del economista Guillermo "Willy" Laborda, columnista del programa de Feinmann, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en el lugar y logró separar al agresor.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El motivo del ataque y el perfil del agresor

Aunque Peretta argumentó en sus redes sociales que se acercó para cuestionar unas críticas y pedirle disculpas al periodista, un video que se viralizó mostró una actitud violenta y prepotente por parte del sindicalista, quien estaba acompañado por su hijo.

El agresor, secretario general del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, tuvo un reciente y fallido paso por la política: fue candidato a legislador porteño en mayo y salió último con apenas el 0,13% de los votos.

El ataque contra uno de los comunicadores más importantes del país por parte de un dirigente gremial con aspiraciones políticas generó un fuerte repudio. Uno de los que se pronunció fue el vocero Manuel Adorni.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? El sindicalista Marcelo Peretta agredió al periodista Eduardo Feinmann a la salida de Radio Mitre.

¿Quién intervino? Guillermo "Willy" Laborda y una oficial de la Policía de la Ciudad separaron a los involucrados.

¿Dónde ocurrió el hecho? El incidente tuvo lugar en la puerta de Radio Mitre, en la calle Mansilla.

¿Cuándo sucedió? La agresión se produjo el jueves 21 de agosto de 2025.

¿Por qué ocurrió la agresión? Peretta justificó la agresión como una reacción a unas críticas realizadas por Feinmann.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho