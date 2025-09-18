En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

Una iniciativa con el apoyo de universidades y la municipalidad busca capacitar a los vecinos de la ciudad para enfrentar olas de calor extremas. 

18/09/2025 | 16:54Redacción Cadena 3

FOTO: Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

FOTO: Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

FOTO: Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

FOTO: Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

FOTO: Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

  1.

    Audio. Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

La ciudad de Córdoba implementa un simulacro ante olas de calor, coordinado por la Facultad de Ciencias Exactas, el CONICET y la municipalidad. La actividad se lleva a cabo en el barrio de Alberti y Villa Páez, zonas reconocidas por su vulnerabilidad ante altas temperaturas. 

Se establecieron puntos fijos de asistencia, como la antigua cervecería de Córdoba, donde se proporciona ayuda a quienes presentan síntomas de golpe de calor.  

Dante Martínez, de la red Pueblo Alberdi, explicó a Cadena 3 que el simulacro tiene como objetivo capacitar e informar a los vecinos sobre cómo actuar en situaciones de alto calor, haciendo énfasis en la importancia de cuidar el ambiente. 

“La idea es capacitar e orientar a las vecinas y los vecinos”, afirmó. 

La actividad, que incluye la participación de instituciones locales y médicos, también proporciona a los participantes kits refrigerantes. El kit incluye una botella de agua, toalla pequeña, protector solar, barrita energética, abanico, gel refrigerante y un termómetro digital.

Este esfuerzo busca no solo mejorar la salud de los cordobeses, sino también concientizar sobre los efectos del cambio climático en la salud pública, con más de 500 personas involucradas en el aprendizaje y la práctica de manejo ante situaciones climáticas extremas. 

Informe de Gonzalo Carrasquera 

Lectura rápida

¿Qué se implementa en Córdoba? Se implementa un simulacro ante olas de calor.

¿Quién coordina el simulacro? La coordinación está a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas, el CONICET y la municipalidad.

¿Dónde se lleva a cabo? En los barrios de Alberti y Villa Páez.

¿Cómo se ayuda a los participantes? Se les proporcionan kits refrigerantes y asistencia en puntos fijos.

¿Por qué se realiza este simulacro? Para capacitar e informar a los vecinos sobre cómo actuar ante el calor y concientizar sobre el cambio climático.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho