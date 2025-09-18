Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC
Una iniciativa con el apoyo de universidades y la municipalidad busca capacitar a los vecinos de la ciudad para enfrentar olas de calor extremas.
18/09/2025 | 16:54Redacción Cadena 3
FOTO: Vecinos realizan un simulacro de ola de calor en articulación con la UNC
La ciudad de Córdoba implementa un simulacro ante olas de calor, coordinado por la Facultad de Ciencias Exactas, el CONICET y la municipalidad. La actividad se lleva a cabo en el barrio de Alberti y Villa Páez, zonas reconocidas por su vulnerabilidad ante altas temperaturas.
Se establecieron puntos fijos de asistencia, como la antigua cervecería de Córdoba, donde se proporciona ayuda a quienes presentan síntomas de golpe de calor.
Dante Martínez, de la red Pueblo Alberdi, explicó a Cadena 3 que el simulacro tiene como objetivo capacitar e informar a los vecinos sobre cómo actuar en situaciones de alto calor, haciendo énfasis en la importancia de cuidar el ambiente.
“La idea es capacitar e orientar a las vecinas y los vecinos”, afirmó.
La actividad, que incluye la participación de instituciones locales y médicos, también proporciona a los participantes kits refrigerantes. El kit incluye una botella de agua, toalla pequeña, protector solar, barrita energética, abanico, gel refrigerante y un termómetro digital.
Este esfuerzo busca no solo mejorar la salud de los cordobeses, sino también concientizar sobre los efectos del cambio climático en la salud pública, con más de 500 personas involucradas en el aprendizaje y la práctica de manejo ante situaciones climáticas extremas.
Informe de Gonzalo Carrasquera
