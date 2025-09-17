FOTO: Vecinos de Pilar, en alerta por un puma suelto en el barrio cerrado

El partido de Pilar amaneció este martes en estado de alerta, ya que un puma fue visto en el barrio cerrado Pilar del Este, en primer lugar, las cámaras de seguridad registraron al felino durante la madrugada en el perímetro del barrio Los Jazmines, y luego la administración confirmó en un comunicado oficial que el animal ingresó al country.

A partir de esa confirmación, se desplegó un operativo de búsqueda que incluyó drones y personal especializado en tierra. Mientras tanto, las familias de la zona expresaron preocupación por la presencia del felino, debido a que se trata de un animal de gran porte.

Por otra parte, los especialistas consultados explicaron que el puma probablemente se encuentra desorientado y fuera de su hábitat natural, lo cual aumenta los riesgos, como consecuencia, recomendaron a los vecinos mantener la calma y seguir una serie de pautas de seguridad.

Entre las medidas difundidas por el Ministerio de Flora y Fauna se destacan las siguientes: no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarse lentamente, alzar a los niños pequeños y agrandar la figura corporal sin darle la espalda al animal.

Además, recordaron que no se debe intentar envenenarlo ni cazarlo, dado que se trata de una especie protegida.

Finalmente, las autoridades pidieron dar aviso inmediato a la Policía Rural o a la Dirección de Flora y Fauna ante cualquier avistamiento y, de este modo, se busca controlar la situación y proteger tanto a los vecinos como al propio animal.