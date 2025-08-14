Va a juicio acusada de matar al padre: denunció abusos desde su infancia

FOTO: Mujer acusada de matar a su padre en Córdoba denuncia abusos desde su infancia

Una mujer va a juicio acusada de matar a su papá Atilio Raymondo a comienzos de año en la provincia de Córdoba. Luego de ser detenida, denunció que el crimen tuvo lugar en medio de un escenario de abusos que padecía desde su infancia.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, requirió ante la Cámara Criminal y Correccional de la misma sede la citación a juicio de Jenifer Raymondo, quien se encuentra imputada por ser presunta autora del delito de homicidio agravado por el vínculo, en estado de emoción violenta, resultando víctima fatal su progenitor.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial destacan que el asesinato sucedió a comienzos de enero de este año en la zona rural de la ciudad de Almafuerte, en el marco de un contexto de violencia padecido por la mujer, de 30 años.

Según denunció, desde su infancia y adolescencia habría atravesado “severos maltratos, agresiones físicas, explotación infantil y abusos sexuales por parte de su padre”.

Es por ello por lo que las autoridades judiciales destacan que ese contexto de violencia “habría sido la causa eficiente del estallido emocional y la anulación de la capacidad reflexiva de la supuesta autora, lo que conllevó a su determinación de darle muerte a su progenitor”.

Aquel jueves 2 de enero, hubo una fuerte discusión y en medio de esta la acusada apuñaló a su papá. Fue el hermano de Jenifer quien lo encontró gravemente herido y dio aviso a la Policía.

Ella nunca escapó del lugar. Cuando fue detenida admitió haber sido la autora del crimen y aseveró que durante años fue víctima de violencia y reiterados abusos. Este punto será clave para las autoridades del Tribunal debido a que las pericias determinarán si es verídica la denuncia.

“Las pericias psicológicas y psiquiátricas acreditan un historial de violencia física y sexual desde su adolescencia, corroborado por familiares y allegados”, detalló Carlos Pajtman, abogado de Jenifer.

Hasta el inicio del juicio, la mujer continuará el proceso en libertad y se espera saber qué decisión toma respecto a la fecha del inicio del debate.