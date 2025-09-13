Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un violento choque en Rosario
Ocurrió en avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre. El Renault Kwid en el que viajaban impactó contra una columna de alumbrado. La víctima fatal es una mujer y el hombre que la acompañaba fue trasladado al HECA.
13/09/2025 | 08:29Redacción Cadena 3
FOTO: Las víctimas serían una pareja que viajaba en el vehículo.
Una mujer falleció este sábado a la mañana y un hombre sufrió heridas de consideración tras un violento accidente en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre, donde un Renault Kwid que circulaba a alta velocidad se incrustó contra una columna de alumbrado público.
De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas serían una pareja que viajaba en el vehículo. El impacto fue de tal magnitud que el auto quedó incrustado en el poste, provocando la muerte en el acto de la mujer.
El hombre, en tanto, fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). La Policía y personal de tránsito trabajan en el lugar para establecer las causas del siniestro y ordenar la circulación en la zona.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
