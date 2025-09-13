En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un violento choque en Rosario

Ocurrió en avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre. El Renault Kwid en el que viajaban impactó contra una columna de alumbrado. La víctima fatal es una mujer y el hombre que la acompañaba fue trasladado al HECA.

13/09/2025 | 08:29Redacción Cadena 3

FOTO: Las víctimas serían una pareja que viajaba en el vehículo.

  1.

    Audio. Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un violento choque en Rosario

    Una mañana para todos

    Episodios

Una mujer falleció este sábado a la mañana y un hombre sufrió heridas de consideración tras un violento accidente en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre, donde un Renault Kwid que circulaba a alta velocidad se incrustó contra una columna de alumbrado público.

De acuerdo con las primeras informaciones, las víctimas serían una pareja que viajaba en el vehículo. El impacto fue de tal magnitud que el auto quedó incrustado en el poste, provocando la muerte en el acto de la mujer.

El hombre, en tanto, fue derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). La Policía y personal de tránsito trabajan en el lugar para establecer las causas del siniestro y ordenar la circulación en la zona.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una mujer falleció y un hombre resultó herido tras un accidente de tránsito en Rosario.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas son una pareja que viajaba en un Renault Kwid.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el sábado a la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ovidio Lagos y 24 de Septiembre en Rosario.

¿Cómo se produjo el accidente? El Renault Kwid circulaba a alta velocidad y se incrustó contra una columna de alumbrado público.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho