Una mujer denunció al chofer de una app por violencia y desviarse del recorrido

Una mujer de 50 años denunció en la Comisaría 10ª de la ciudad. La víctima, identificada como Romina Silvina S., relató que alrededor de las 10:20 de la mañana solicitó un viaje desde su domicilio hasta la intersección de 27 de Febrero y Moreno.

Según su declaración, mientras indicaba amablemente al conductor el recorrido que debía seguir, éste reaccionó de manera hostil y se negó a seguir las instrucciones de la aplicación.

El conflicto se intensificó en la intersección de Gorriti y Avenida Alberdi, cuando la mujer pidió continuar por Alberdi y el conductor insistió en doblar en Avellaneda. Ante la actitud agresiva del chofer, la pasajera solicitó la devolución del monto transferido al inicio del viaje, que ascendía a $5.500. Según relató, el conductor se negó a reintegrarle el dinero.

El enfrentamiento terminó cuando la mujer intentó retirar el frente del estéreo del vehículo, lo que provocó que el conductor frenara bruscamente, la sacara a la fuerza del vehículo y la hiciera caer al suelo. Testigos presentes intentaron intervenir, pero el hombre, identificado solo como Ricardo, se mostró cada vez más agresivo, llegando a forcejear con quienes intentaban detenerlo. Posteriormente, se subió nuevamente al auto, un Corsa negro con un choque en la parte trasera, y abandonó el lugar.

La víctima no presentó lesiones físicas, luego del hecho, se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. Desde la UR II, Comisaría 10ª, indicaron que se están recabando pruebas y testimonios para avanzar en la investigación del caso.