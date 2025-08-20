Una mujer denunció al chofer de una app por violencia y desviarse del recorrido
Una pasajera de 50 años denunció que un conductor de la aplicación se negó a seguir sus indicaciones, no le devolvió el dinero transferido y la sacó a la fuerza del vehículo, provocándole una caída. La policía investiga el hecho.
20/08/2025 | 14:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La denuncia se radicó en la Comisaría 10ª.
Una mujer de 50 años denunció en la Comisaría 10ª de la ciudad. La víctima, identificada como Romina Silvina S., relató que alrededor de las 10:20 de la mañana solicitó un viaje desde su domicilio hasta la intersección de 27 de Febrero y Moreno.
Según su declaración, mientras indicaba amablemente al conductor el recorrido que debía seguir, éste reaccionó de manera hostil y se negó a seguir las instrucciones de la aplicación.
El conflicto se intensificó en la intersección de Gorriti y Avenida Alberdi, cuando la mujer pidió continuar por Alberdi y el conductor insistió en doblar en Avellaneda. Ante la actitud agresiva del chofer, la pasajera solicitó la devolución del monto transferido al inicio del viaje, que ascendía a $5.500. Según relató, el conductor se negó a reintegrarle el dinero.
El enfrentamiento terminó cuando la mujer intentó retirar el frente del estéreo del vehículo, lo que provocó que el conductor frenara bruscamente, la sacara a la fuerza del vehículo y la hiciera caer al suelo. Testigos presentes intentaron intervenir, pero el hombre, identificado solo como Ricardo, se mostró cada vez más agresivo, llegando a forcejear con quienes intentaban detenerlo. Posteriormente, se subió nuevamente al auto, un Corsa negro con un choque en la parte trasera, y abandonó el lugar.
La víctima no presentó lesiones físicas, luego del hecho, se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia correspondiente. Desde la UR II, Comisaría 10ª, indicaron que se están recabando pruebas y testimonios para avanzar en la investigación del caso.
