Sociedad

Una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró por varias cuadras en La Plata

El hecho ocurrió en la intersección de 153 y 50 bis, en un barrio del oeste platense, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino.

06/09/2025 | 23:50Redacción Cadena 3

FOTO: Una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró por varias cuadras en La Plata.

Un grave episodio de maltrato animal conmocionó a la ciudad de La Plata en las últimas horas, cuando una mujer ató a su perro a su auto y lo arrastró por varias cuadras hasta que vecinos intervinieron y denunciaron la situación. El animal resultó con heridas de consideración y permanece internado en una clínica veterinaria.

El hecho ocurrió en la intersección de 153 y 50 bis, en un barrio del oeste platense, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes se observa un vehículo gris circulando a gran velocidad mientras el perro, atado al paragolpes, es arrastrado con evidente dificultad para mantenerse en pie.

Los testigos, horrorizados por la escena, dieron aviso inmediato a la Policía y a organizaciones proteccionistas, que radicaron una denuncia formal contra la mujer por violación de la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Según informaron, el perro sufrió contusiones múltiples, laceraciones profundas y complicaciones respiratorias, lo que obligó a una atención veterinaria de urgencia.

El animal fue trasladado de inmediato a una clínica donde permanece internado en estado delicado, aunque bajo observación y con asistencia permanente para estabilizarlo.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó un fuerte repudio y multiplicó la presión social para que la Justicia actúe contra la responsable. Distintas agrupaciones proteccionistas se sumaron a la denuncia y reclamaron sanciones ejemplares.

Mientras tanto, el perro continúa en recuperación y bajo seguimiento médico, mientras la causa judicial avanza con la recopilación de testimonios, videos y pruebas que confirman la crueldad del episodio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Plata? Una mujer ató a su perro a su auto y lo arrastró, causando graves heridas al animal.

¿Quién denunció el hecho? Los testigos horrorizados dieron aviso a la Policía y a organizaciones proteccionistas.

¿Cuándo sucedió el maltrato? El incidente ocurrió recientemente, aunque la fecha exacta no se especifica.

¿Dónde tuvo lugar el episodio? En la intersección de 153 y 50 bis, en un barrio del oeste de La Plata.

¿Cómo está el perro actualmente? El perro permanece internado en estado delicado y bajo observación veterinaria.

