FOTO: Una mujer ató a su perro al auto y lo arrastró por varias cuadras en La Plata.

Un grave episodio de maltrato animal conmocionó a la ciudad de La Plata en las últimas horas, cuando una mujer ató a su perro a su auto y lo arrastró por varias cuadras hasta que vecinos intervinieron y denunciaron la situación. El animal resultó con heridas de consideración y permanece internado en una clínica veterinaria.

El hecho ocurrió en la intersección de 153 y 50 bis, en un barrio del oeste platense, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes se observa un vehículo gris circulando a gran velocidad mientras el perro, atado al paragolpes, es arrastrado con evidente dificultad para mantenerse en pie.

?? UNA MUJER ATÓ A UN PERRO AL PARAGOLPES TRASERO Y LO ARRASTRÓ VARIAS CUADRAS

- El animal fue rescatado por proteccionistas.

- Fue en La Plata

- Vía @Hechosanderecho pic.twitter.com/oQe0f1caUN — Vía Szeta (@mauroszeta) September 6, 2025

Los testigos, horrorizados por la escena, dieron aviso inmediato a la Policía y a organizaciones proteccionistas, que radicaron una denuncia formal contra la mujer por violación de la Ley 14.346 de Maltrato Animal. Según informaron, el perro sufrió contusiones múltiples, laceraciones profundas y complicaciones respiratorias, lo que obligó a una atención veterinaria de urgencia.

El animal fue trasladado de inmediato a una clínica donde permanece internado en estado delicado, aunque bajo observación y con asistencia permanente para estabilizarlo.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó un fuerte repudio y multiplicó la presión social para que la Justicia actúe contra la responsable. Distintas agrupaciones proteccionistas se sumaron a la denuncia y reclamaron sanciones ejemplares.

Mientras tanto, el perro continúa en recuperación y bajo seguimiento médico, mientras la causa judicial avanza con la recopilación de testimonios, videos y pruebas que confirman la crueldad del episodio.