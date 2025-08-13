FOTO: Una manifestante denunció la represión recibida por parte de la Policía en una de las marchas de jubilados

Alicia Del Mazo, una de las manifestantes agredidas en las marchas de los jubilados que se realizan los miércoles en el Congreso, denunció ante la Justicia el accionar represivo que recibió por parte de las fuerzas de seguridad, el pasado 30 de julio.

En diálogo con Noticias Argentinas, la mujer que es enfermera relató que fue reprimida por la Policía Federal: la apuntaron con armas de balas de goma, recibió golpes y, además, una silla le impactó en su cabeza, situación que le provocó heridas graves que terminaron con puntos.

“Me juego que el que me tiró la silla fue un infiltrado, no fue un militante y quiero saber quién la tiró. No hay manera de que sea alguien que fue a manifestarse en contra de todas las políticas de este Gobierno nefasto y espantoso que estamos viviendo. La primera culpable es Patricia Bullrich, que es la que da las órdenes de reprimir. Jorge Macri, después junto a los policías de la Ciudad y el infiltrado que me tiró la silla”, sostuvo la víctima.

Por el momento, la denuncia realizada por su abogado quedó radicada en la Fiscalía Federal a cargo de Franco Picardi. La investigación se llevará a cabo a través de las imágenes oficiales que se encuentren y de las que puedan aportar quienes estuvieron presentes.

Según confirmó Del Mazo, el sábado pasado le sacaron los puntos de la cabeza y espera ser operada de la mano, debido a que, cuando cayó por el impacto que recibió, se quebró la muñeca.

Hace dos años que Alicia no tiene trabajo fijo, sólo realiza prestaciones de enfermería de forma particular y que, en estos momentos, tuvo que dejar de hacer porque tiene el brazo dominante totalmente inmovilizado.

“Estoy shockeada, deprimida y por empezar de nuevo a tratarme con un psicólogo porque estoy muy angustiada. Es terrible todo lo que está pasando. Me angustia y me angustio por los demás, por eso voy los miércoles y asisto en todo lo que puedo. Ahora, estoy invalidada totalmente”, concluyó.