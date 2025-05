Una joven de 27 años denunció que su pareja la secuestró en México

Una joven argentina de 27 años, Priscila Sand, denunció que su pareja, Salvador Zubirán Rabay, la mantuvo secuestrada durante dos años en su hogar en el Distrito Federal de México. En un video viral publicado en TikTok, Priscila clamó desesperadamente por ayuda para regresar a su país junto a su hijo de nueve meses, reiterando su temor por la vida de ambos.

Según su testimonio, la relación comenzó en julio de 2023 tras su encuentro en un restaurante, donde rápidamente se tornó violenta. "Me vigilaba constantemente, controlaba mis movimientos, me maltrataba y me obligó a tatuarme su nombre en tres lugares de mi cuerpo", relató Priscila mientras leía un mensaje que había preparado para no omitir ningún detalle de su sufrimiento.

Priscila explicó que su pareja la forzaba a ingerir medicamentos prescritos a nombre de su abuelo y la mantenía bajo observación a través de cámaras de seguridad, sensores de movimiento y personal armado. Además, puntualizó que Salvador Zubirán es un "hombre muy poderoso en México" que utiliza su influencia para manipular a las autoridades, incluyendo jueces y fiscales.

La situación se volvió más restrictiva tras el nacimiento de su hijo, llegando al extremo de prohibirle llevar al pequeño al médico en caso de enfermedad. Sin embargo, Priscila logró escapar el 15 de abril, ideando un plan con su hermana gemela. Aprovechó un momento de descuido durante el cambio de turno de los vigilantes, tomó a su hijo, un bolso y huyó en un vehículo de aplicación.

A pesar de haber denunciado el caso ante la Oficina Antisecuestros de México, Priscila no ha podido regresar a Argentina debido a que su expareja la acusó de "violencia familiar" y activó un Alerta Ámber para el menor, lo que le impide legalmente salir del país.

Actualmente, la joven se encuentra oculta, temiendo por su seguridad personal y la de su familia, quienes han estado recibiendo amenazas constantes de números desconocidos.

"Hago este video para que nadie más viva lo que yo viví. Les pido a jueces, fiscales y policías que no permitan que este hombre siga actuando de manera impune. Que se haga justicia", concluyó entre lágrimas en su mensaje a la nación.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han brindado una respuesta pública a la denuncia de Priscila. La joven también intentó comunicarse con la Embajada Argentina para solicitar asistencia, pero aún no ha recibido respuestas concretas.

Su pedido de auxilio continúa ganando apoyo y visibilidad en redes sociales a medida que el video se difunde por distintas plataformas.