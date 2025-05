Que dice el informe de la fiscalía sobre la influencer asesinada en México

La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada esta tarde en Jalisco, recibió dos disparos mientras realizaba una grabación en vivo para sus redes sociales y el informe de la fiscalía estatal indicó que se realizará la necropsia correspondiente.

La joven realizaba una comunicación en directo con sus seguidores a través de Tik Tok desde su local estético del municipio de Zapopan. Allí, un hombre se acercó con el pretexto de entregar un paquete, segundos después sacó el arma y disparó.

Antes del trágico desenlace, Márquez comentaba a su amiga que tenía intenciones de retirarse: "Ya me voy a ir", señaló algo preocupada y añadió: "No se le veía la cara. Era un repartidor, no repartidor. Ni siquiera estaba aquí en la estética".

Cuando la creadora de contenidos pensaba en retirarse, una amiga le pidió que aguardara, a lo que respondió exaltada: "Rápido pendeja que me tengo que ir". A continuación, recibió un regalo: un peluche con forma de cerdo rosado.

Tras haber informado anteriormente que corría riesgo "Me van a levantar", tuvo lugar el peor final. Las autoridades recibieron una llamada de emergencia sobre una mujer inconsciente. Según la fiscalía, "el hecho se reportó aproximadamente a las 18:30 horas al interior de una estética ubicada sobre la Avenida Servidor Público, en la Colonia Real del Carmen".

"Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar tras recibirse el reporte a través del servicio de emergencias 9-1-1, confirmando el deceso de la víctima. Paramédicos que también se presentaron en el sitio corroboraron que la mujer ya no contaba con signos vitales", señala el escrito.

"La Fiscalía del Estado lleva a cabo trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer la muerte de una mujer de 23 años de edad, registrada hoy en el poniente de Zapopan", aseguraron por parte de la oficina del fiscal.

"Un agente del Ministerio Público, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación, se encuentra en la escena recabando testimonios e indicios, los cuales serán integrados en la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con quien o quienes sean responsables", continúa el texto.

"Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevan a cabo el procesamiento de la escena, realizando la fijación y recolección de indicios. El cuerpo será trasladado por personal del Servicio Médico Forense a sus instalaciones, donde se practicará la necropsia y se espera su identificación oficial por parte de familiares", concluyó la fiscalía.