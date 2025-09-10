FOTO: Una adolescente mató a puñaladas a su vecina en Concordia

Una adolescente de 14 años mató a puñaladas a una vecina en la ciudad de Concordia y hay conmoción por el escenario vivido, el cual ya habría ocurrido en otras oportunidades debido a que existían antecedentes de pelea entre ambas familias.

El hecho tuvo lugar este martes por la tarde en el barrio Llamarada cuando las familias Priette y Sampietro comenzaron a discutir en plena vía pública. Dicho altercado se tornó más violento y fue allí cuando A.E.P. atacó a su vecina Jésica Noemí Bravo, de 26 años, con un arma blanca.

Las autoridades locales confirmaron que la víctima recibió una puñalada mortal en el pecho que, pese a haber sido trasladada al hospital Delicia Concepción Masvernat, ocasionó su muerte.

De manera inmediata, la menor quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y se dispuso una guardia permanente en la zona para evitar nuevos incidentes.

“Ya habían existido peleas anteriores, incluso en los últimos dos meses hubo dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones, que fueron elevadas a la fiscalía”, explicó el jefe Departamental de la Policía de Concordia, José María Rosatelli.

Sheila Bravo, hermana de Jésica, subió un video a sus redes sociales donde expresó: “Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa”.

“Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes”, manifestó.

La causa, por el momento, quedó a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez.