Un vehículo volcó luego de chocar con otro estacionado
En Córdoba capital, un Nissan Kicks volcó tras colisionar con un Fiat Palio estacionado. La conductora, una mujer mayor de edad, no sufrió lesiones. La policía investiga las causas del accidente.
20/09/2025 | 09:44Redacción Cadena 3
En la madrugada de este sábado, un vehículo Nissan Kicks, al mando de una mujer de edad avanzada, colisionó contra un Fiat Palio que se encontraba estacionado en la vía pública y sin ocupantes.
El siniestro ocurrió en la intersección de Av. Emilio Caraffa y Gato y Mancha de la Ciudad de Córdoba.
Como resultado del choque, el Nissan quedó volcado, con sus cuatro ruedas hacia arriba. Personal del servicio de emergencias acudió al lugar y asistió a la conductora, quien, afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.
