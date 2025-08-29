FOTO: Un condenado por abuso y homicidio se quitó la tobillera electrónica en plena audiencia y se fugó

El joven Facundo Ángel Plos, quien fue condenado por abuso sexual, se quitó la tobillera electrónica en plena audiencia, se fugó y ahora es buscado de manera intensa en la provincia de Río Negro.

La audiencia desarrollada de manera virtual buscaba determinar si se hacía lugar al pedido de detención formal de Plos ante la posible fuga del acusado, algo que terminó ocurriendo.

Fuentes locales detallaron que en el momento en el que el juez Oscar Gatti hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su inmediata detención, el condenado se desconectó de la videollamada y se cortó la tobillera.

Cuando los efectivos policiales notificaron su ausencia en el domicilio de Villa Regina, se dio inicio a un amplio operativo, el cual continúa.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura para que el prófugo sea detenido y trasladado a una unidad penal.

Según describieron, existe una urgencia máxima debido a que Plos, no solo fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual, sino que también por chocar y matar a una persona.

En la sentencia por abuso, el acusado ya había agotado todas las instancias para evitar la cárcel, motivo por el cual se requería de esta audiencia para ordenar su detención.