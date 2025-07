Un chileno cruzó de manera ilegal la frontera y lo encontraron herido: tiene pedido de captura

Un hombre de nacionalidad chilena y con pedido de captura cruzó de manera ilegal la frontera hacia la Argentina y fue detenido tras ser hallado herido en una garita de colectivos cerca de la ciudad de Trevelin, provincia de Chubut.

El sujeto, de 42 años, fue encontrado este fin de semana recostado sobre una garita de colectivos en la Ruta Nacional Nº259 y allí los efectivos policiales constataron que el hombre estaba desorientado y con múltiples lesiones visibles en el cuerpo.

De este modo, según indicaron desde el medio ADNSur, los agentes de la Subcomisaría Los Cipreses lo trasladaron hasta el hospital de Trevelin y ante las dudas sobre su aparición, quedó bajo custodia.

Aun así, con el avance de la investigación, la historia tuvo un giro sorpresivo. El hombre, no solo no llevaba consigo el registro migratorio legal, si no que se comprobó que le pesaba en su contra un pedido de captura.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el ciudadano chileno ingresó ilegal al país y que posee pedidos judiciales vigentes.

Frente a este escenario, se dio intervención a las fuerzas de seguridad y migratorias para concretar las conversaciones con Chile.

Se espera que en las próximas horas el señalado sea trasladado hasta la ciudad de Bariloche, donde será notificado oficialmente sobre su situación legal y las medidas a seguir.

Por el momento no se pudo constatar por qué el sujeto presentó varias heridas, por lo que continúa la investigación.