FOTO: Un auto chocó contra el Metrobus en Flores: conductor estaba alcoholizado

Un hombre que conducía alcoholizado en la madrugada de este lunes por el barrio porteño de Flores perdió el control del vehículo e impactó contra los bolardos del Metrobus.

El siniestro ocurrió en Av. Rivadavia, entre Artigas y Bolivia.

Noticia en desarrollo…