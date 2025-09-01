En vivo

Sociedad

Un auto chocó contra el Metrobus en Flores: conductor estaba alcoholizado

El siniestro ocurrió en Av. Rivadavia, entre Artigas y Bolivia.

01/09/2025 | 07:03Redacción Cadena 3

FOTO: Un auto chocó contra el Metrobus en Flores: conductor estaba alcoholizado

Un hombre que conducía alcoholizado en la madrugada de este lunes por el barrio porteño de Flores perdió el control del vehículo e impactó contra los bolardos del Metrobus.

El siniestro ocurrió en Av. Rivadavia, entre Artigas y Bolivia.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un auto chocó contra los bolardos del Metrobus en Flores.

¿Quién fue el responsable? Un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol.

¿Cuándo sucedió? En la madrugada de este lunes.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En Av. Rivadavia, entre Artigas y Bolivia.

¿Por qué es relevante? El siniestro pone de manifiesto los riesgos de conducir alcoholizado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

