Un adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo en Villa Gobernador Gálvez

FOTO: Los sospechosos del hecho escaparon a pie tras el crimen.

Un adolescente de 16 años fue asesinado este sábado por la noche en la Villa Gobernador Gálvez. El hecho se registró alrededor de las 20.50 en inmediaciones de Sáenz Peña y pasaje Ombú, según confirmaron fuentes policiales.

Personal del 911 llegó al lugar tras un aviso y encontró a la víctima con una herida sangrante en la zona del ojo izquierdo. Médicos del SIES constataron el deceso y diagnosticaron que la causa fue una lesión por arma de fuego. En la escena se halló una vaina servida calibre .40.

De acuerdo con los primeros datos, tres hombres serían los presuntos autores del ataque y se dieron a la fuga a pie hacia General López y La Rivera. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, bajo la intervención del fiscal Dr. Artacho, quien ordenó las diligencias correspondientes.