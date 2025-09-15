En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Tucumán: un joven fue asesinado a puñaladas y su primo quedó detenido

La víctima, de 25 años, presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.

15/09/2025 | 08:46Redacción Cadena 3

FOTO: Tucumán: un joven fue asesinado a puñaladas y su primo quedó detenido

Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo fue detenido en la provincia de Tucumán. Las primeras informaciones en el caso indicaron que todo comenzó por una discusión y que la víctima presentó heridas en distintas partes del cuerpo.

El hecho tuvo lugar este domingo al mediodía en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, en Banda del Río Salí, cuando se originó una fuerte pelea entre los familiares.

En medio de la disputa, el atacante, conocido como el "Pelao", sacó un cuchillo y comenzó a atacar a su primo, identificado como Brian Cuevas.

Según informaron medios locales, el agresor logró darse a la fuga, pero minutos después fue detenido, ante la pronta actuación de los testigos, que dieron aviso a las autoridades.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que dispuso las pericias correspondientes en el lugar.

En la escena intervinieron personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios.

Por el momento no se llevó a cabo la autopsia en la Morgue Judicial, pero se indicó que Cuevas presentó varias puñaladas en el cuerpo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Tucumán? Un joven fue asesinado a puñaladas.

¿Quién fue la víctima? La víctima fue identificada como Brian Cuevas.

¿Cuándo sucedió el hecho? Sucedió el domingo al mediodía.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? En las calles Bernabé Aráoz y Perú, en Banda del Río Salí.

¿Cómo fue el ataque? El agresor, conocido como el "Pelao", atacó con un cuchillo durante una pelea familiar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho