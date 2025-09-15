Tucumán: un joven fue asesinado a puñaladas y su primo quedó detenido
La víctima, de 25 años, presentaba heridas en distintas partes del cuerpo.
15/09/2025 | 08:46Redacción Cadena 3
FOTO: Tucumán: un joven fue asesinado a puñaladas y su primo quedó detenido
Un joven de 25 años fue asesinado a puñaladas y su primo fue detenido en la provincia de Tucumán. Las primeras informaciones en el caso indicaron que todo comenzó por una discusión y que la víctima presentó heridas en distintas partes del cuerpo.
El hecho tuvo lugar este domingo al mediodía en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, en Banda del Río Salí, cuando se originó una fuerte pelea entre los familiares.
En medio de la disputa, el atacante, conocido como el "Pelao", sacó un cuchillo y comenzó a atacar a su primo, identificado como Brian Cuevas.
Según informaron medios locales, el agresor logró darse a la fuga, pero minutos después fue detenido, ante la pronta actuación de los testigos, que dieron aviso a las autoridades.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, que dispuso las pericias correspondientes en el lugar.
En la escena intervinieron personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios.
Por el momento no se llevó a cabo la autopsia en la Morgue Judicial, pero se indicó que Cuevas presentó varias puñaladas en el cuerpo.
