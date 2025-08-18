Tragedia en San Lorenzo: falleció el quinto obrero que estaba internado
El joven estaba en estado crítico en el Hospital Eva Perón. Ya son cinco las víctimas fatales por la caída del montacargas en una obra en construcción.
18/08/2025 | 13:18Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La obra fue clausurada.
FOTO: El accidente ocurrió el domingo al mediodía.
El obrero que había sobrevivido al desplome del montacargas en un edificio en construcción de San Lorenzo murió en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanecía internado en estado crítico.
El accidente ocurrió el domingo al mediodía, cuando cinco trabajadores cayeron desde el noveno piso dentro de la plataforma de carga. Todos eran oriundos de Villa Ocampo, en el norte santafesino, y habían viajado desde Buenos Aires para realizar tareas puntuales en la obra.
/Inicio Código Embebido/
Accidente laboral. Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas es para carga de cosas, no de personas"
Lo aclaró el jefe de la Unidad Regional XVII de la Policía de San Lorenzo, Gustavo Rapuzzi, que pidió aguardar el resultado de las pericias para determinar qué pasó. Murieron cuatro personas.
/Fin Código Embebido/
El jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, aclaró que el montacargas estaba destinado al transporte de materiales y no de personas. La obra permanece clausurada por orden judicial mientras avanzan las pericias para determinar responsabilidades.
Vecinos de la zona describieron el momento del derrumbe como un estruendo estremecedor que conmocionó a todo el barrio. La tragedia enlutó a la ciudad y volvió a poner en debate las condiciones de seguridad en la construcción.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en San Lorenzo? Un obrero sobreviviente del desplome de un montacargas falleció en el hospital.
¿Quiénes estaban involucrados? Cinco trabajadores de Villa Ocampo que viajaron desde Buenos Aires para trabajar en la obra.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el domingo al mediodía.
¿Dónde se produjo el accidente? En un edificio en construcción en San Lorenzo.
¿Por qué se clausuró la obra? Por orden judicial, mientras se realizan pericias para determinar responsabilidades.