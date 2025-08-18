Tragedia en San Lorenzo: falleció el quinto obrero que estaba internado

El obrero que había sobrevivido al desplome del montacargas en un edificio en construcción de San Lorenzo murió en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde permanecía internado en estado crítico.

El accidente ocurrió el domingo al mediodía, cuando cinco trabajadores cayeron desde el noveno piso dentro de la plataforma de carga. Todos eran oriundos de Villa Ocampo, en el norte santafesino, y habían viajado desde Buenos Aires para realizar tareas puntuales en la obra.

El jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, aclaró que el montacargas estaba destinado al transporte de materiales y no de personas. La obra permanece clausurada por orden judicial mientras avanzan las pericias para determinar responsabilidades.

Vecinos de la zona describieron el momento del derrumbe como un estruendo estremecedor que conmocionó a todo el barrio. La tragedia enlutó a la ciudad y volvió a poner en debate las condiciones de seguridad en la construcción.