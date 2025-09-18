FOTO: Tragedia en Olmos: una niña de 7 años murió atropellada por un camión en una quinta

Una niña de 7 años murió tras ser atropellada por un camión dentro de una quinta familiar ubicada en la calle 197 y 94 de la localidad de Olmos.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima fue identificada como Pamela Marian Tarifa Córdova, y sus padres la trasladaron en un vehículo particular al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, pero los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas sufridas.

De acuerdo con el testimonio de la madre, Teodora Gabriela Córdova Menchaca, agricultora de 34 años, el rodado de gran porte se encontraba cargando verduras en el interior de la quinta y, al retirarse, embistió accidentalmente a la menor.

El conductor, tras tomar conocimiento del hecho, se presentó en el hospital y fue identificado como Octavio Sandobal Vásquez, de 32 años, chofer de un Mercedes Benz 913 blanco con rojo, patente SQZ-045.

El vehículo fue localizado en el domicilio de su propietario, en Ruta 36 y 55, donde se realizarán las pericias para la causa.

El expediente quedó caratulada como “Homicidio culposo” y está a cargo de la UFI N° 12 del Departamento Judicial La Plata a cargo de Fernando Padovan, junto con el Juzgado de Garantías N° 2.

La fiscalía ordenó pericias sobre el camión y los resultados de la alcoholemia del conductor, tras lo cual se definirá su situación procesal.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la mecánica exacta del accidente que terminó con la vida de la menor.