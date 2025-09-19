FOTO: Tragedia en Neuquén: un camionero murió tras volcar y caer por un barranco en la Ruta 227

Un camionero falleció este viernes en las cercanías de la localidad de Piedra del Águila, ubicada al sur de la ciudad de Neuquén, como consecuencia de las heridas que sufrió al volcar el vehículo que conducía por la ruta 227.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1.542, cuando el camión -que llevaba una pesada carga de frutas y verduras- volcó y cayó por un barranco, por lo que el conductor falleció en el acto.

Poco después se hizo presente en el lugar del accidente personal de Criminalística, Bomberos y Tránsito policial de Piedra del Águila, además de Gendarmería Nacional.

Los rescatistas constataron el deceso del chofer, quien se dirigía hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche, y cuyos datos filiatorios no fueron confirmados.

Las autoridades, en tanto, continúan evaluando los motivos del siniestro, y se especula con una falla en el vehículo, un error del conductor o bien algún desequilibrio en la distribución de la carga.