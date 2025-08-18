En vivo

Sociedad

Tragedia en Ensenada: un ciclista de 65 años murió tras ser atropellado por un auto

Un ciclista de 65 años murió en Ensenada tras ser embestido por un auto. La conductora, de 30 años, fue imputada por homicidio culposo.

18/08/2025 | 19:00Redacción Cadena 3

FOTO: Tragedia en Ensenada: un ciclista de 65 años murió tras ser atropellado por un auto

El ciclista de 65 años que murió al ser atropellado por un auto, en la localidad bonaerense de Ensenada, fue identificado como Carlos Andrés Vallejos.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió durante la tarde del domingo cuando Vallejos, que circulaba en una bicicleta rodado 26 de color negra, fue embestido por un Volkswagen Fox, patente NBP903, conducido por Ágata Laureana Lofeudo, de 30 años, empleada y vecina de Berisso.

La mujer resultó ilesa y no requirió traslado, a la vez que el ciclista fue trasladado inconsciente en una ambulancia del SAME al Hospital Cestino, donde momentos después se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a la investigación, cámaras del Centro de Monitoreo de Ensenada registraron a la víctima mientras transitaba minutos antes del accidente, y el cuerpo fue reconocido en la morgue policial por su hija, Milagros Gadea, quien se presentó en la comisaría al sospechar que podía tratarse de su padre.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFIJ N°12 de La Plata, dirigida por el fiscal Fernando Padovan.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Ensenada? Un ciclista de 65 años murió tras ser atropellado por un vehículo.

¿Quién era la víctima? El ciclista fue identificado como Carlos Andrés Vallejos.

¿Qué ocurrió con la conductora? La conductora del vehículo, Ágata Laureana Lofeudo, resultó ilesa y fue imputada por homicidio culposo.

¿Dónde ocurrió el hecho? El accidente tuvo lugar en Ensenada, Buenos Aires.

¿Cómo fue el accidente? Vallejos fue embestido por un Volkswagen Fox mientras circulaba en su bicicleta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

